Sandra Perković je u finalu SP-a! Odmah prvim hicem bacila najbolji rezultat sezone

Hrvatska atletičarka Sandra Perković rano je u nedjelju ujutro osigurala svoj sedmi finale na svojem sedmom Svjetskom prvenstvu u atletici.

Perković je u kvalifikacijama za bacanje diska odmah prvim hicem daleko premašila normu od 64 metra, bacivši disk 65 metara i 62 centimetra, što je njezin najbolji rezultat sezone. Tako je vrlo rano i vrlo komotno osigurala svoj nastup u finalu.

Podsjetimo Sandra je na svojem prvom nastupu na svjetskim prvenstvima u atletici 2009. godine još kao klinka zauzela deveto mjesto u finalu, da bi u idućih pet SP-a zaredom uspjela osvojiti medalju.

Time je Sandra Perković hrvatska rekorderka po broju osvojenih medalja na svjetskim prvenstvima, s jednom osvojenom medaljom više od Blanke Vlašić.

Podsjetimo, Sandra se je uoči ovog prvenstva pretrpjela tešku ozljedu zadnje lože i tetive desne noge, ali se uspjela oporaviti.

- Ova sezona mi je vrlo turbulentna. Jako sam se dobro bila pripremila, do ožujka bila sam u izvrsnoj formi, veoma sam se veselila natjecanju koje se trebalo održati potkraj travnja, no potom sam ozlijedila zadnju ložu i tetive desne noge. To me jako unazadilo - rekla je Sandra i dodala:

- Sa svojim timom, koji čine Branimir Vajda, Edis i Saša, krenula sam u oporavak, koji je počeo izuzetno dobro, no dva tjedna nakon povratka na bacalište pala sam pri okretu na desni skočni zglob i dogodila mi se višestruka ruptura, kako ligamenata, tako i mišića i tetive tog zgloba. To me vratilo dva mjeseca unazad, zato ništa nisam htjela ni govoriti, nisam se nigdje ni pojavljivala jer ni sama nisam znala u kakvom sam stanju. Sad sam sretna da mi je dobro i da je Budimpešta tu. Vidjet ćemo u nedjelju koliko "vrijedim", a nadam se i u utorak u finalu.

U finalu u utorak Sandra će tako loviti svoju šestu medalju na svjetskim prvenstvima, i to u nizu koji traje još od 2013. godine.