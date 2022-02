Predsjednik našeg poznatog kluba ljubitelj je kvizova, sudjelovao u Potjeri i Milijunašu: 'Odlučio sam ići do kraja'

Novi predsjednik HAVK Mladost Boris Sesar (rođen 1979. u Puli) po mnogočemu je zanimljiva osoba. Magistar je ekonomije, član Uprave Zagrebačkog holdinga, dolazi iz IT sektora, aktivan je sportaš i zaljubljenik u vaterpolo, ali i u kvizove. Pa smo razgovor s njim, kojim smo ga željeli približiti našim čitateljima, započeli pitanjem kako je uopće došlo do toga da postane predsjednik Mladosti?

– Poznajem novu ekipu iz Uprave dugi niz godina, već sam neko vrijeme posredno vezan uz klub, pa kad je Dalibor Bilić podnio ostavku, odlučio sam se malo više angažirati i prihvatiti ideju da se kandidiram za predsjednika. Moji primarni motivi za kandidaturu bili su želja da pomognem klubu u stabilizaciji i usmjerim mlade prema vaterpolu kao zdravoj aktivnosti i sportu. Jer, upravo razvojem zdravih navika kod mladih potičemo i zdravije društvo.

Volim i ostale sportove

Čujemo da ste aktivni u triatlonu, bavite li se još time? I kakve su vaše veze s vaterpolom?

– Triatlon je moja velika ljubav i njime se i danas bavim. Dapače, upravo se pripremam, u suradnji s najboljim hrvatskim triatloncem Andrejem Višticom kao trenerom, za svoju treću utrku Ironman, koja će se održati u Vichyju u Francuskoj 21. kolovoza ove godine. Uz triatlon volim i ostale sportove, a vaterpolom sam se bavio amaterski u sklopu Divlje lige ili UPAS kupa koji se odvijao u mojoj rodnoj Puli. U toj sam ligi pet godina nastupao za momčad Zauder i igrao na poziciji desnog krila. Nisam bio neki veliki talent, da se razumijemo, samo sam brzo plivao.

Bili ste i predsjednik Društva prijatelja Hajduka u Zagrebu, nije li vam onda Jadran bliži od Mladosti?

– Ne vidim zašto bi to bilo povezano i zašto mi uz ljubav prema Hajduku ne bi i Mladost bila draga? Općenito isključivo vezivanje za klubove iz jednog grada i antagonizam sjevera i juga, koji se često potencira u sportu, ne smatram produktivnim ni za sport ni za društvo.

U ožujku prošle godine sudjelovali ste i u popularnom Milijunašu, jeste li tad trebali uzeti 16.000 kuna, a ne riskirati i ostati na 1000, i općenito jeste li pasionirani kvizaš?

– Nekad sam bio pasionirani kvizaš, a danas, nažalost, nemam vremena toliko čitati kako bih se održao u formi. Bio sam u Upitniku, osvojio dva Izazova, a u posljednje sam vrijeme sudjelovao u Potjeri i u Milijunašu. Oba puta neuspješno, što je samo dokaz da mozak kao i mišići trebaju redovan trening da bi se postizali vrhunski rezultati. U posljednje vrijeme povremeno odem na pub kvizove i to je maksimum. Što se tiče Milijunaša, njemu sam pristupio kao prema svakom drugom kvizu – kao igri. Stoga sam i tad, kao i svaki put, prije kviza odlučio da ću ići do kraja, kakav god on bio, pa mi zato nije žao što nisam odustao. Jednako kao što mi ne bi bilo žao da sam krivo odgovorio i na pitanje od milijun kuna.

Koji će biti vaši prvi koraci kao predsjednika Mladosti, a što su vam dugoročni ciljevi?

– HAVK Mladost službeno je najtrofejniji vaterpolski klub 20. stoljeća i stup je hrvatskog sporta. Samim time naša je dužnost tu tradiciju i važnost održati i dodatno pojačati putem cijelog niza aktivnosti. Prvi koraci su financijska stabilizacija kluba te daljnje rješavanje dugovanja prema igračima, trenerima, dobavljačima i ostalima. Znamo da je u sportu, osim kvalitete struke i igrača, jedan od najvažnijih segmenata uspješna organizacija, a ja sam uvjeren da će ovaj Upravni odbor napraviti željeni iskorak u tom smjeru. Sljedećih dana isplatit ćemo i zadnja dugovanja, što nam je uvjet iz predstečaja. Zahvaljujem svima koji su založili i osobnu imovinu kako bi pomogli vraćanju dugova koji su posljednjih godina opterećivali rad kluba. Što se organizacije tiče, nedavno smo dobili i novog profesionalnog direktora kluba (Luka Jakovčev - op. a.), kao i koordinatora za rad sa svim mlađim selekcijama (Milorad Damjanić - op. a.). Novi direktor će biti zadužen za upravljanje klubom, ali i za pronalaženje sponzora, u čemu će mu naravno pomoći i članovi Upravnog odbora. Osim potencijala koji nosi naš klub kao jedan od brendova vaterpola u Hrvatskoj i svijetu, želimo iskoristiti i uspjehe naših reprezentativnih selekcija zahvaljujući kojima smo u posljednjih 15-ak godina daleko najuspješniji momčadski sport u Hrvatskoj. Jedan od glavnih ciljeva bit će nam i povećanje broja djece u školi vaterpola. To nam mora biti imperativ jer jedino uz dobru školu vaterpola i s velikim brojem djece možemo dobiti vrhunske igrače za našu prvu momčad, ali i za hrvatsku reprezentaciju.

Konkurencija nikad jača

Može li Mladost prekinuti sušu europskih trofeja koja traje od 2001. kada je osvojen Kup Lena?

– Ovaj se Upravni odbor i okupio da bi pomogao organizacijskoj i financijskoj stabilnosti kluba, što je preduvjet da bismo se u skoroj budućnosti kandidirali i za europske trofeje. S obzirom na današnju konkurenciju u vaterpolu, koja je veća i jača nego ikad prije, da imamo i triput veći proračun, ne bi bilo garancije za euro-trofej. No kombinacijom iskusnih igrača i razvoja podmlatka stvorit ćemo sve preduvjete da se u skoroj budućnosti borimo za trofeje.