Predsjednik Gorice bijesan na suce nakon Osijeka: Pod pritiskom Bebeka je odlučio!

Ne volimo nakon utakmica pričati o suđenju, jer su ipak nogometaši oni akteri koji trebaju zavrjediti najviše pažnje, no situacije koje smo vidjeli u utakmici Osijeka i Gorice priplijenile su toliko pažnje hrvatske nogometne javnosti da ih je bilo teško ignorirati.

Sudac Ante Čuljak je na susretu podijelio 13 kartona, dodijelio jedan crveni karton (uz VAR provjeru) te dosudio jedan kazneni udarac (također uz VAR provjeru), a nakon utakmice ga je po terenu doslovno lovio trener Gorice Samir Toplak, a Edin Julardžija, koji je dobio crveni karton, bio je blizu obračuna sa sucem.

Pitali smo predsjednika Gorice, Nenada Črnka, kakve su njegove reakcije nakon susreta.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 25.02.2020., Velika Gorica - Predstavljanje novog trenera HNK Gorica Valdasa Dambrauskasa. Nenad Crnko."nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL"n"n

- Nije baš dobro ovo što se dogodilo. S prvim poluvremenom čak i nemam nikakav problem, ali s drugim imam - započeo je Črnko, pa nastavio:

- Sudac je na dva metra od duela u ključnoj situaciji i prvotno dobro odlučuje. Dogovor je da se laki kontakti ne sude kao kazneni udarci ove sezone, a ova situacija je bila obostrano držanje i to po novim dogovorima sudaca nikada nije kazneni udarac. Sudac Čuljak je prvo dosudio ispravno simuliranje Belje i indirektan udarac za nas, a zatim pod respektom i pritiskom Ivana Bebeka koji ga zove na VAR i sudi kazneni udarac, koji je na kraju totalno utakmicu odveo u drugi smjer - rekao nam je predsjednik Gorice.

Komentirali smo s predsjednikom Gorice i crveni karton Edina Julardžije pri kraju susreta. Naime, Julardžija je ušao u igru u 81. minuti te pri prvom kontaktu s loptom nakon uklizavanja na Darku Nejašmiću prvo dobio žuti karton, a zatim je, nakon što je Čuljak opet otišao provjeriti VAR snimku, ipak dobio crveni karton.

- Što je onda sa situacijom kad je Golubickas izbio loptu ispred igrača Osijeka i dobio po nogama? Situacije su bile iste, a kriteriji drugačiji. Kad ti u jednoj utakmici moraš dati 13 kartona, to ti dovoljno govori da ne držiš kontrolu nad utakmicom - rekao je Črnko, te dodao opći zaključak.

- Nemam problem reći da je Osijek po posjedu, udarcima na gol i ostalim statističkim elementima zaslužio pobjedu, ali činjenica je da je Gorica oštećena u ključnim dijelovima utakmice i da je ta pobjeda Osijeka došla na prljav način. U prijevodu, sve situacije koje su u utakmici bile 'li-la', apsolutno sve su otišle na 'li', na stranu Osijeka.

Trener Osijeka Nenad Bjelica uoči sezone je već stavio pritisak na suce izjavom "Ako liga ne bude regularna što se tiče suđenja, prozvat ćemo Brunu Marića". Črnko ne želi ni pomisliti da je takva izjava možda utjecala na suce i članove sudačke komisije.

- Ako su one prijetnje Nenada Bjelice sucima u izjavama prije sezone urodile plodom tako da se događa ovakvo suđenje, to nikako nije dobro, čak je malo i žalosno. Ne želim vjerovati u to jer bi to bilo poražavajuće. Ali, raditi neke insinuacije na taj način prije početka prvenstva uopće nije lijepo, niti bi se suci trebali za to hvatati.

Na suđenje je nakon susreta, poprilično kratko i jasno, reagirao i trener Gorice Samir Toplak.

- Kriterij je bio neujednačen, ali ne s ciljem guranja Osijeka, nego je jednostavno to bilo netalentirano suđenje - rekao je Toplak.

Za kraj, za malo svjetlije teme, upitali smo predsjednika Gorice kada možemo očekivati predstavljanje Mousse Waguea, novog igrača koji stiže iz redova Barcelone.

- On je tu u Zagrebu, trebao bi službeno biti predstavljen u ponedjeljak ili utorak - zaključio je čelni čovjek prvoligaša iz Velike Gorice.