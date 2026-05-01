VRIJEDI 3 MILIJUNA EURA

Boban je umjesto njega odabrao Belju. Što se dogodilo s njim?

Osijek: Zagrijavanje prije početka utakmice drugog pretkola Konferencijske Lige: NK Osijek - FCI Levadia Tallinn
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
01.05.2026.
u 10:28

Otkad je napustio Osijek, u ljeto 2024. godine, Argentinac je u UA Emiratima ukupno postigao samo 17 pogodaka, od toga samo devet u tamošnjem prvenstvu

Prošlog ljeta Dinamo je nakon razlaza s Brunom Petkovićem silno upirao pokušavajući svoju golgetersku produktivnost riješiti dovođenjem bivšeg centarfora Osijeka, 28-godišnjeg Argentinca Ramona Miereza. Čekalo ga se i čekalo, nagovaralo i otopljavalo, a onda – kada ga je strpljenje izdalo - Bobanov izbor ipak je pao na Diona Drenu Belju.  Bio je to najbolji odabir, Beljo igra sezonu iz najljepših snova, ruši rekorde, cijena mu neslućeno raste... A što se u međuvremenu dogodilo s El Torrom Mierezom? – za kojega uvaženi stručnjak Mihael Mikić tvrdi kako bi „dobro došao svakoj momčadi”.

– Mierez je u lošoj seriji u Emiratima, možda bi ga se u Dinamu ponovno mogli sjetiti, ali takva radna špica, igrača koji je kao 'pas' uvijek bih volio imati u momčadi – kazao je Mikić.

Evo podsjetnika: U ljeto 2024. godine Mierez je iz Osijeka za tri milijuna eura bio prodan u Al Jaziru iz UA Emirata. U tom klubu Mierez je u 32 nastupa postigao 13 pogodaka, pa je u rujnu 2025. godine Al Jaziru zamijenio drugim klubom u UA Emiratima, Al Nasrom, i u ukupno 26 nastupa ove sezone u tri natjecanja postigao četiri pogotka; tri u prvenstvu, jedan u Liga kupu. 

To prevedeno znači kako je Ramon Mierez otkad je napustio Osijek, u ljeto 2024. godine, u UA Emiratima ukupno postigao samo 17 pogodaka, od toga samo devet u tamošnjem prvenstvu. Posljednji put bio je strijelac 24. travnja u susretu Al Nasr – Al Jazira 3:2.  Mierez je tako u gotovo dvije sezone u Emiratima zabio čak čak 19 golova manje od Belje u Dinamovom dresu. 

Prema web-stranici globalfootballrankings, SuperSport HNL je na 18. mjestu na svijetu, dok je Pro League Ujedinjenih Arapskih Emirata tek na 52. mjestu. Mierezova sadašnja tržišna vrijednost je 3.2 milijuna eura, a ugovor s Al Nasrom ima do 2027. godine. Očito je kako je SuperSport HNL najproduktivnije okruženje za Miereza; u njoj je u dresovima Istre i Osijeka postigao 65 pogodaka. 
