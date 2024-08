Otac braće Sinković je taksist, njegovi klijenti ne znaju da ih vozi otac slavnih sinova

Za njih će vam svatko tko je s njima imao posla reći da su vrlo pristojni momci i kvalitetni ljudi. Ali i nevjerojatni karakteri. Kolege iz medija se na njih nikad neće žaliti jer za svakog nađu vremena i zacijelo su najdostupniji veliki šampioni koje smo ikad imali. No, kakvi su trostruki olimpijski pobjednici Valent i Martin Sinković sinovi i supružnici, to smo odlučili saznati na pravoj adresi. Kod njihovih roditelja i ljepših polovica.

Mama: Nikad stresnija utrka

Krenuli smo od kuda su i oni krenuli – od obitelji. Od tate Darka i mame Zdravke koji su osvajanje trećeg olimpijskog zlata pratili iz Zagreba. Bez posebnog okupljanja. Tata doma, a mama na poslu.

– Supruga je bila na poslu pa sam ja doma gledao sam. Imao sam nekoliko ponuda za gledanje po kafićima, no tamo ljudi viču, vrište, a ja za to nemam živce. Ovako sam gledao utrku u miru, sami, dva psa i ja.

Tati Sinkoviću nije bilo svejedno vidjeti sinove da u finalnoj utrci Olimpijskih igara uvelike zaostaju za vodećima.

– Valent je isto ovo znao raditi u juniorskim danima. Bio bi peti i onda bi jurnuo. On je obožavao krenuti u luđački finiš. Njihovih posljednjih 100 metara bio sam na iglama – kazao nam je još uvijek djelatni taksist čiji klijenti uglavnom ne znaju da ih vozi otac tako slavnih sinova.

No, zato nama otkriva sljedeće:

– Sjećam se da sam u vrijeme njihovih kadetskih i juniorskih dana za svoje sinove poželio da barem jednom u životu plasiraju na Olimpijske igre i da tako dobiju priliku osjetiti taj olimpijski duh.

A Valent i Martin kvalificirali su se četiri puta i niti jednom se nisu vratili praznih ruku. Štoviše, sad imaju tri olimpijska zlata i srebro pa će i ovom prigodom u domu Sinkovićevih biti upriličena obiteljska fešta. A što obično bude na meniju. Pitamo to tatu Darka koji je, inače, profesionalni kuhar.

– Mi obično spremimo ono što ljudi najviše vole. Kada su nam dolazili gosti u Zagorje, priredili bismo čobanac i spekli janjca ili odojak. A sestrična iz Zagorja napravi bučnicu.

Za razliku od tate Sinkovića, koji je kod kuće mogao pustiti glas oduševljenja, mama Sinković ipak je morala biti suzdržanija jer gledala je finale na poslu, u pisarnici Gradske uprave.

– Gledala sam s još jednim kolegom i uglavnom sam šutjela, uz povremene povike. Valent i Martin ovaj put su i mene iznenadili, no to je njihova veličina da uspijevaju iz sebe izvući i ono za što ljudi misle da se ne može.

Koliko je ovakva utrka za mamu Zdravku bila stresna?

– Meni je uvijek stresno osim ako nemaju prednost tri dužine čamca. Ovo je bilo jako lijepo gledati, ali naknadno. Uživala sam u tome nekoliko puta. U originalu uopće nije bilo ugodno.

I treći sin Matija oduševljen je mlađom braćom.

– Matija je krivac što su oni postali veslači jer su krenuli za starijim bratom. Danas je Matija njihov najveći navijač pa je tako bio s njima i u Parizu.

Mami Sinković drago je što su joj se sinovi obiteljski zaokružili i što su njihov izbor bile osobe poput Manuele i Antonele.

– To su jako kvalitetne mlade žene koje imaju svoj stav, znaju što žele u životu i dobro utječu na moje sinove.

A snahe su na tribinama Nautičkog stadiona zajedničkim snagama navijale za muževe.

– Ne sjećam se kada sam pred neku utrku bila tako nervozna i kada mi je bilo tako stresno. Nisam dobro vidjela veliki ekran pa nisam znala kako stoje. Kad mi je čovjek, koji je sjedio pored nas i gledao dalekozorom, kazao da su peti, nisam se osjećala dobro. Na kraju sam bila sretna uvjerena da su drugi sve dok mi Antonela nije kazala da su zapravo prvi.

Martin je jako pažljiv muž

Manuela i Martin vjenčali su se u rujnu 2013.

– On je savršen muž. Uostalom, ne bih se ja udala za njega da ne mislim da nije najbolji za mene. U stvarima u kojima smo različiti jako se lijepo upotpunjujemo, jedno drugom smo podrška. Puno razgovaramo, izgradili smo lijepu komunikaciju i privrženost, jedno smo drugom na prvom mjestu.

Kakav je Martin muž?

– Jako je pažljiv. Obasipa me sitnicama koje puno znače. Mi nismo od velikih poklona. Ne kupujemo jedno drugome poklone za rođendane, nego kupimo ono što nam treba. On meni bez posebnog povoda povremeno kupi cvijeće, bombonijeru...

Antonela i Valent su u braku od 2017. godine, a znaju se tek godinu više. Antonela je bila peterostruka prvakinja Hrvatske u tenisu pa je oko tenisa i počela njezina veza s Valentom.

– Naši prvi "dejtovi" nisu bili odlasci na piće nego na tenis. Kada je jednom zgodom pozvan na neki humanitarni teniski turnir, pozvao me da idemo igrati. Kada smo zaigrali on i ja, iznenadilo me je da je bio tehnički solidan, ali sam ja igrala lagano da njemu bude primjereno. Onda je počeo misliti da će me početi pobjeđivati pa je rekao da će svaki dan igrati. To je mene naljutilo pa sam sljedeći dan igrala najjače što sam mogla, nije mi mogao niti jednu lopticu vratiti.

Valent je otac dvojice dječaraca. Karlo ima tri godine i četiri mjeseca, a Luka godinu i osam mjeseci.

– Valent je najbolji mogući otac, jako uživa u očinstvu. Kada god je u Zagrebu, puno je s djecom. Čim se vrati s treninga, odmah sa sinovima ide u parkić. Kad su bili jako mali i nisu spavali, ja sam se brinula kako će umoran trenirati, no on mi je govorio da će on to lako nadoknaditi. Kada mu se dogodi da ima cjelodnevne obveze, on ne želi da ih ja stavim spavati prije no što on dođe i vidi ih.

A kakav je kao suprug?

– Isto odličan. Mi nismo od nekih formalnosti i više nam znače spontane sitnice. A Valent nekad zna bez ikakvog povoda donijeti mi kolač ili cvijeće jer je njemu tako došlo – ispričala nam je Antonela Sinković.

