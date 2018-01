Červar: Ovo nije neuspjeh! U miru obitelji donijet ću odluku što dalje

Hrvatska se porazom od Francuske 30-27 oprostila od borbe za medalje pa nam sad predstoji borba za peto mjesto protiv Češke.

Nakon (ne)prospavane noći, pred novinare je izašao Lino Červar te igrači Igor Vori i Luka Cindrić.

– Istaknuo bih dva detalja. Rezime i kako zamišljam budućnost. Naš cilj je bila borba za medalju, naravno ako bude s Duvnjakom u redu. No, stvari nisu išle kako su trebale. To nismo uzeli kao alibi, nego smo nastavili ići prema našem cilju. Mogu vam reći, u odnosu na okolnosti koje smo imali, da bi svaki sportaš želio igrati u takvom ambijentu kakav je bio u Splitu i Zagrebu.

– Mogu reći da su prve dvije utakmice (op.a. Srbija i Island) ostavile pozitivan utisak. Došla je utakmica sa Švedskom, o kojoj i danas razmišljam jesam li što mogao promijeniti.

– Bio je golem pritisak. Došla je Bjelorusija koja je imala poseban značaj, posebno nakon šoka. Nije to bilo lako odraditi.

– Došla je Norveška, doprvak svijeta, kojeg su nadigrali i to je vratili nadu, želju. Stigla je Francuska, ušli smo u našu igru, bili smo brzopleti, upali smo u klopku, emocije su nadvladale razum i primili smo nekoliko laganih golova. Mi smo u 53. minuti imali minus, a onda se dogodila situacija kada suci nisu sudili što su trebali. Nismo imali vjetar u leđa, po tome smo valjda prvi domaćin na prvenstvima.

- Zahvaljujem se svim igračima, stožeru jer završili smo ispred svjetskog doprvaka, europskog prvaka.

- Moramo napraviti promjene, moramo odraditi strategiju razvoja do Tokija (op.a. Olimpijske igre 2020.), moramo utanačiti koje su to ideje do Tokija. Moramo razmisliti o nositeljima kvalitete, Zagrebu, Nexeu, nećem trećem. Moramo razvijati, osnažiti, stvarati igrače u našim klubovima da mogu biti nositelji igre u budućnosti reprezentacije. Ne smijemo rasprodavati igrače u bescjenje.

- Dok mladi igrač ne razvije tehničku i taktičku rukometnu pismenost nema smisla da odlazi u inozemstvo. Golmani, šuteri, igrači kreativci, igrači koji imaju znanje, trebamo ih stvarati. Moramo raditi na proizvodnji naših igrača, klubovima, kampovima, regionalnim okupljanjima, samo tako možemo unaprijediti igrače.

Červar je izjavio nakon Francuske da Hrvatska treba izbornika iza kojeg će svi stati.

- Mora se iskoristiti sav trenerski i igrački potencijal. Trebamo izbornika koji neće sjediti na dvije stolice, koji će biti posvećen samo reprezentaciji.

- Ovo nije neupjeh! Takvo razmišljanje je provokativno. Ja nisam za laži, mislim da je jaka ekipa ona koja je svjesna svojih slabosti! Dobro znamo kako stojimo! Francuska je bolja od nas, mi da bi njih dobili moramo dati 130%. No, ja nisam ostvario što sam zamislio!

- Moram se povući u mir obitelji, možda se neću baviti rukomet, moram se preispitati u krugu obitelji. Budite uvjereni da sa 165 nastupa pokušao sam dati sve. Zato mi dajte malo mira. Ali znajte da ću uvijek biti za reprezentaciju.

- Ja sam došao da dam doprinos, vjerujte mi nisam se nudio. Zamoljen sam da dođem. Nisam naučen na alibije, zaključio je Červar.

Riječ je dobio i Igor Vori.

- Teško stvarno! Svi koji smo bili dio ovog projekta ćemo još dugo razmišljati što je moglo bolje, što nije bilo dobro. Od srca mogu reći što sam rekao i igračima, ponosan sam na ovo. Ova želja koju smo pokazali od početka, ne znam kako bi to opisao. Treba dignuti glavu, imamo mladih igrača koji su dokazali da hrvatski rukomet ima budućnost. Znam da je sad teško svima, svi smo mislili da ćemo u finalu, bili smo pod nevjerojatnim pritiskom, no uspjeli smo izdržati. Nakon Bjelorusije svi su nas vidjeli da smo gotovi, no pokazali smo karakter, no jučer je Francuska bila bolja. Okrećemo novu stranicu. Hrvatski rukomet će se dizat, ja ću tu biti da pomognem koliko mogu, mladi igrači moraju preuzeti odgovornost u svoje ruke - rekao je kapetan Igor Vori.

Za kraj se obratio i Luka Cindrić.

- Nismo uspjeli, ali sam ponosan na dečke. Protiv Francuske smo imali crnu rupu koja nas je puno koštala. Uspjeli smo se vratiti nakon šest golova zaostatka.

- Poraz od Švedske puno nas je koštao. Sigurno bi nam bilo lakše da je Domagoj Duvnjak ovdje, ali teško je nagađati što bi bilo. Sada želimo svladati Češku i otići s turnira s pobjedom.

- Htjeli smo da igrači koji odlaze iz reprezentacije se oproste s medaljom. No imamo puno odličnih mladih igrača i ne trebamo se brinuti za budućnost.