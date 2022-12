Poznati YouTuber: Ovaj podatak o Hrvatskoj je nevjerojatan

Stigao je ključni dan prve faze natjecanja za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju. U našoj je skupini na Svjetskom prvenstvu sve još uvijek otvoreno pa tako, ovisno o ishodu susreta s Belgijom, kojeg vatreni igraju od 16 sati, možemo proći kao prvi, ali i Katar već napustiti. Od jutra traju pripreme za utakmicu, naši navijači su spremni, a 'kockasti' put na Mundijalu prate i stranci.

>> Hrvatski navijači razvili veliku zastavu na plaži kod hotela Hilton u Dohi, ori se 'Zovi, samo zovi'

Tako se američki YouTuber Mike LaBelle na svom Twitteru dotaknuo Hrvatske.

- Činjenica da Hrvatska ima populaciju manju od četiri milijuna ljudi još uvijek je ludi statistički podatak s obzirom na razinu nogometnog talenta kojeg proizvode - napisao je.

Croatia having a population of less than 4 million people is still a wild stat with the level of football talent they produce