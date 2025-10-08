Poznati voditelj žestoko prozvao Dragana Stojkovića i potresao Srbiju: Bijedniče, igraš za stranku!

Srpska nogometna reprezentacija u subotu igra ključnu utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ogromno nezadovoljstvo izazvala je odluka srpskog nogometnog saveza, donesena na inzistiranje predsjednika države Aleksandra Vučića, da se utakmica ne igra na stadionu Rajko Mitić, nego u Leskovcu.

Umjesto da ključni dvoboj protiv najvećeg rivala bude na najvećem srpskom stadionu kapaciteta 50 tisuća gledatelja u Beogradu, igrat će se u malenom Leskovcu, ispred samo 6 i pola tisuća ljudi na tribinama.

Veliki dio srpske javnosti ovo smatra podrškom vladajućoj stranci SNS-a jer nije tajna da je Stojković blizak notornom Aleksandru Vučiću. Tako se na apsolutnu legendu srpskog nogometa obrušio poznati televizijski voditelj Ivan Ivanović, koji je na društvenim mrežama napisao žestoku poruku:

- Neka više prestane glumiti i neka kaže je li ikad u povijesti reprezentacija igrala bez prodaje ulaznica. Igraš za stranku, bijedniče, ne za narod. Svatko tko ode na utakmicu dok ova sramota traje, idiot je. FSS se treba javno ispričati svim građanima Srbije - objava je Ivanovića.