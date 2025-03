Velimir Zajec: Dinamo ne može biti treći i ne smijemo tako često mijenjati trenere

Predsjednik GNK Dinamo Velimir Zajec obratio se članovima kluba povodom prve godišnjice mandata, istaknuvši postignuća, izazove i ambiciozne planove za budućnost. Njegovo pismo prenosimo u cijelosti.

"Drage članice i članovi našeg Dinama,



prošla je godina dana otkako ste nam ukazali povjerenje da vodimo naš Klub i danas vam se obraćam s osjećajem ponosa i zahvalnosti, ali i svjestan nekih krivih odluka i izazova koji su pred nama. U ovih godinu dana pamtit ću puno lijepih stvari, ali i manje lijepih iz kojih trebamo izvući pouke.



Obraćam se danas velikoj plavoj obitelji od preko 40.000 članova koja je svakim danom sve veća i koja pokazuje kolika je ljubav prema našem Klubu. Prošle godine smo u broju članova nadmašili rekord iz legendarne 82., a ove godine smo isto napravili početkom godine. Svima vama mogu s ponosom reći kako je danas Dinamo moderniji, uređeniji i kvalitetniji klub u brojnim segmentima nego što je to bio prije godinu dana.



Preuzeli smo aktivnu ulogu u projektu izgradnje novog stadiona te smo s našim partnerima u Gradu Zagrebu i Vladi Republike Hrvatske došli do dogovora oko financijskog i pravnog modela ovog velikog projekta. Znam da su naši navijači zbog svega što se prije događalo i dalje skeptični, ali moram ih ohrabriti i reći da se ovog puta stadion zbilja i gradi te da san postaje stvarnost!



Jednako važno, planiramo i izgradnju modernog kampa za našu omladinsku školu koji će biti čvrst temelj budućnosti Kluba i mjesto gdje će rasti i učiti budući plavi šampioni. Upravo zbog njih smo ispunili obećanje i izborili se za povratak druge momčadi Dinama koja od sljedeće godine kreće s nastupima.



Osim rekordnog broja članova imamo i rekordan broj sponzora te prihoda od prodaje ulaznica i suvenira. Zaposlili smo nove iskusne i talentirane ljude na nekoliko važnih pozicija u Klubu. Klub je financijski stabilan, ne ovisimo o ulasku u Ligu prvaka. Glavni prioritet svih u klubu je što prije izabrati novog sportskog direktora.



Unatoč svemu tome svjesni smo trenutne situacije u domaćem natjecanju i razočaranja koja su se događala. Svjesni smo da trenutna pozicija na ljestvici nije u skladu s našim ambicijama i očekivanjima. Svjesni smo koliko vam je teško i koliko zbog Dinama patite ove sezone. Patim i ja. Dinamo ne može biti treći, Dinamo ne smije tako često mijenjati trenere. Ispravit ćemo naše greške.



Znamo da ste imali veća očekivanja od nas, da smo napravili neke greške i naravno da prihvaćamo svaku kritiku jer imate pravo na njih. Ali, sezona još traje i borit ćemo se do zadnjeg kola da obranimo naslov prvaka. Vjerujem u ovu momčad, u trenera, stručni stožer i u pobjednički duh Dinama koji nas nikada nije napustio niti u težim trenucima. Ovo nije trenutak za podjele, već za zajedništvo i dodatnu podršku Klubu. Povijest nas uči da je Dinamo najjači kada smo svi zajedno – igrači, stručni stožer, uprava i najvažnije, vi, naši članovi i navijači.



Gradimo Dinamo koji je organiziran kao najveći europski klubovi, koji je financijski stabilan i održiv, koji ima vojsku članova i navijača iza sebe, koji ima moderan kamp i igra na prekrasnom stadionu. I koji je pobjeđuje sve pred sobom! Također, gradimo i Dinamo koji funkcionira prema demokratskom Statutu, kojeg ćemo u skorijoj budućnosti još više demokratizirati i poboljšati. Na dobrom smo putu iako moramo biti svjesni da će na tom putu biti još prepreka i problema na koje moramo biti spremni. U idućih godinu dana želimo vam se još više približiti te dodatno ojačati identitet Dinama kako bi za buduće generacije ostavili snažan Klub koji je na ponos svakog člana.



Hvala vam na podršci, na kritici koja nas tjera da budemo bolji i na ljubavi prema Dinamu koja ne poznaje granice. Nastavljamo dalje, s istim ciljem – jak Dinamo na svim poljima, danas i u budućnosti", stoji u pismu predsjednika Dinama članovima kluba.