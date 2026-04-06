19-.godišnjak je velika nada, a sada je briljirao

Velika francuska biciklistička nada, tek 19-godišnji Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) na uvjerljiv je način pobijedio u prvoj etapi ovogodišnjeg izdanja tradicionalne jednotjedne utrke "Kroz Baskiju", koja se boduje za "WorldTour", pojedinačnog kronometra sa starom i ciljem u Bilbau u dužini od 13.8 kilometara.
Seixas je zadanu dionicu svladao za 17:09 minuta, odnosno 23 sekunde brže od drugog sunarodnjaka Kevina Vaquelina (INEOS Grenadiers), odnosno 27 sekundi ispred trećeg Austrijanca Felixa Grossschartnera (UAE Emirates-XRG).
Utrka traje do subote.
