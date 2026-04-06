Tadej Pogačar

Slavnom Slovencu prijeti kazna jer je prošao kroz crveno svjetlo

Tadej Pogačar
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
06.04.2026.
u 16:49

Belgijski dužnosnici potvrdili su u ponedjeljak da je u tijeku istraga protiv biciklista koji su navodno prošli kroz crveno svjetlo, bez navođenja daljnjih detalja. Lokalni mediji izvijestili su da bi biciklisti mogli biti kažnjeni novčanom kaznom i zabranom vožnje ako se proglase krivima.

Slovenac Tadej Pogačar je među biciklistima koji su pod istragom zbog prolaska kroz crveno svjetlo na željezničkom prijelazu tijekom nedjeljne utrke Ronde van Vlaanderen. 

Pogačar, koji je treći put u karijeri pobijedio u utrci, bio je među skupinom biciklista koji su prošli kroz crveno svjetlo bez zaustavljanja. Većina biciklista iza njih zaustavila se prije pruge. 

Belgijski dužnosnici potvrdili su u ponedjeljak da je u tijeku istraga protiv biciklista koji su navodno prošli kroz crveno svjetlo, bez navođenja daljnjih detalja. Lokalni mediji izvijestili su da bi biciklisti mogli biti kažnjeni novčanom kaznom i zabranom vožnje ako se proglase krivima.

Službenici utrke potom su naredili biciklistima koji su prošli kroz crveno svjetlo da uspore kako bi ih ostali natjecatelji mogli sustići. Ronde van Vlaanderen jedna je od najizazovnijih jednodnevnih utrka, prvi put održana 1913. 
