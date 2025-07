Poznata sportašica iznenadila priznanjem: 'Snimali su me, bila sam potpuno gola'

Košarkaška zvijezda Cameron Brink (23), igračica WNBA tima Los Angeles Spark, u svom je podcastu "Straight to Cam" progovorila o fotografiranju koje je čak i njezinu majku ostavilo bez teksta. Kako prenosi njemački Bild, mlada sportašica je za novo izdanje sportskog i lifestyle magazina "Players" odlučila skinuti sve sa sebe - i to doslovno. "Priznala sam ležerno u razgovoru s mamom Michelle i suigračicom Dearicom Hamby (31): 'Bila sam potpuno gola'", otkrila je Brink.

Samo snimanje opisano je kao umjetničko, odvažno i seksi. Na jednoj od najupečatljivijih fotografija, Brink u ustima drži zapaljenu šibicu, što je vizualna aluzija na cigaretu – estetski privlačno i provokativno u isto vrijeme. Čak je i njezina majka s odobravanjem komentirala: "Ta fotografija ima snagu, tjera ljude da je pogledaju dvaput."

No, pravi šok za njezinu majku uslijedio je tek kada je Cameron otkrila detalje iza kulisa. "Jednostavno sam šetala uokolo i bila sam potpuno gola", otvoreno je rekla. Njezina majka Michelle, i sama bivša košarkašica, bila je vidno iznenađena izjavom svoje kćeri te je u nevjerici upitala: "Jesi li stvarno?" Brink je pojasnila svoju opuštenost: "Da, šetala sam gola. Na setu su bile samo žene i queer osobe, tako da je bilo potpuno u redu."

Košarkašica je naglasila kako za nju ovo snimanje nije bilo rušenje tabua, već izraz kreativne suradnje. "Vjerujem ljudima iza kamere kada imaju viziju. Volim umjetnost koja stoji iza toga. Zabavno je", objasnila je. Za Brink, koja se još uvijek oporavlja od teške ozljede križnih ligamenata iz prošle sezone, otvorenost prema golotinji nije ništa neobično. "Pa i u svlačionici smo često gole. Ne vidim tu nikakvu razliku", izjavila je. Njezina suigračica Hamby na to se nasmijala i dodala: "Ja uvijek prekrijem grudi rukama kad prolazim kroz svlačionicu." Mama Michelle je zaključila: "Ja kao igračica nikada nisam otišla tako daleko." Na kraju, njezina kći opušten stav prema golotinji vidi i kao generacijsko pitanje. "Možda je u prošlosti to bilo drugačije", zaključila je Cameron Brink, jasno dajući do znanja da nova generacija sportašica pomiče granice, kako na terenu, tako i izvan njega.