Pozlatili se Markulin i Božić, Cvjetko "zaprijetila" starijoj sestri inače svjetskoj doprvakinji

Po tradiciji odlično organizirani kadetski Eurokup završio je i rezultatskom zadovoljštinom po domaćine. A nju su omogućili Marko Božić (90 kg, Solin ) i Nika Markulin (63 kg, Jaska) koji su na najjačem kadetskom turniru u svijetu osvojili zlatne medalje te Jana Cvjetko (63 kg, Black Belt) koja je izborila broncu.

Dodatno zanimljivom učinila nam se Nika Markulin i to ne samo zbog šest pobjeda u nizu i to nad Francuskinjom Chloe, Austrijankom Rottenhoffer, Srpkinjom Vukičević, Rumunjkom Bob, u polufinalu nad Nizozemkom De Kock i u finalu protiv Austrijanke Bayr.

- Osvojiti zlato u svom prvom finalu na Europskom kupu neopisiv je osjećaj. U svaku borbu sam ulazila sa 100 posto svojih kapaciteta. Uz džudo se bavim još i rukometom u Lokomotivi. Nemam još nekih konkretnih planova za svoju sportsku budućnost, ali što god da odaberem nadam se da će biti dobra odluka - kazala je učenica drugog razreda Ekonomske škole u Jastrebarskom kojoj se lako moglo dogoditi da se u finalu bori protiv sunarodnjakinje.

Naime, nakon što je eliminirala Talijanku Capellini, Azerbajdžanku Toholijevu, Slovenku Mazouzi i Poljakinju Ptašinsku, Jana Cvjetko je u polufinalu izgubila od Austrijanke Bayr. Iste one koju je u finalu, s dva wazarija, nadmudrila Markulin. Stoga Janino zadovoljstvo, bez obzira na odličje, nije bilo potpuno pa se osvrnula samokritički:

- Malo sam nezadovoljna radi polufinale borbe s Austrijankom ali s obzirom na prošlogodišnji nastup ovo je puno bolje. Neke stvari sam definitivno trebala bolje, ne samo u polufinalu, ali s obzirom na brojnost i kvalitetu suparnica mogu biti zadovoljna. Kako bih skupila bodove za nastup na Europskom i Svjetskom prvenstvu planiram nastupati i na drugim Europskim kupovima.

A planira ova učenica drugog razreda zagrebačke Prve gimnazije (matematički smjer) još nešto a to se tiče njene starije sestre, aktualne svjetske doprvakinje u kategoriji do 70 kilograma:

- Već sam rekla svojoj sestri Lari da se počne lagano pripremati na to da ću doći u njenu kategoriju tako da je to skoro gotova stvar.

U čiju god kategoriju u seniorskom džudu jednog dana stigne Marko Božić neće mu biti ugodno jer riječ je o izrazito upornom momku iznimnih radnih navikama o kojima nam je pričao i njegov trener Dragan Crnov. A njegov pulen je do finala upisao pet pobjeda, odreda iponom, zahvatom nakon kojeg se borba prekida.

Nakon što je isprašio Azerbajdžanca Ahmadzadea, Slovenca Čajnikova, Gruzijca Tevdoradzea, Talijana Minicinesija i Francuza Sonntaga, Božić je u finalu pobijedio još jednog Gruzijca. Naime, nakon što je Gvelesiani posegnuo za neopreznim zahvatom isti je diskvalificiran za Božićevo veliko veselje:

- Ne mogu vjerovati da se sve ovo ovako odvilo. No, čim sam dobio prvu borbu već sam vidio da će biti nešto od ovoga dana. Iako sam osvojio zlato mislim da sam, da sam slušao trenera Crnova, neke stvari taktički mogao bolje odraditi. Bilo bi to bolje i jednostavnije za mene, no na kraju je dobro ispalo - likovao je učenik drugog razreda Pete opće gimnazije u Splitu kazavši da u izvanškolskom vremenu najviše voli trenirati i igrati video igrice.

U istoj težinskoj skupini (81 kg), Borna Butijer osvojio je sedmo mjesto, baš kao i Nika Slaček koja je nastupila u kategoriji do 70 kilograma.

Organizacija ovog turnira, a to je bilo njegovo 16. izdanje sa svojom je brojnošću (871 natjecatelj iz 35 zemalja) bila još jedan doprinos sportskom turizmu po čemu je, moglo bi se reći, Hrvatski judo savez jedan od vodećih nacionalnih saveza u Lijepoj Našoj.