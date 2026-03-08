Povratak osamdesetih na travnjake: Stare lopte i dresovi, ali dva velikana odbila su sudjelovati

Španjolska nogometna La Liga odlučila je pritisnuti pauzu na sadašnjost i na jedan vikend vratiti kazaljke sata unatrag. U dosad neviđenoj inicijativi na tlu Europe, čelnici lige najavili su projekt "Retro kolo", spektakl koji će se održati od 10. do 13. travnja i koji će obuhvatiti sve utakmice 31. kola prve i 35. kola druge lige. Ideja je jednostavna, ali ambiciozna: transformirati cjelokupno nogometno iskustvo i vratiti ga u prošla desetljeća. Ukupno 38 klubova iz dva najviša ranga natjecanja istrčat će na travnjake u posebno dizajniranim dresovima inspiriranim kultnim garniturama iz svoje prošlosti.

Bez Reala i Barcelone

Organizatori su se potrudili da uranjanje u prošlost bude potpuno. Neće se raditi samo o dresovima koji podsjećaju na estetiku osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća. Cjelokupni vizualni identitet vikenda bit će podređen nostalgiji. Televizijski prijenosi koristit će grafiku u retro stilu, od fontova na ekranu do izgleda semafora, kako bi se gledateljima pred malim ekranima dočarala atmosfera utakmica iz vremena kada nogomet nije bio globalni multimilijunski biznis kao danas. Čak će se i utakmice igrati s loptama posebnog, starinskog dizajna, a suci će, u suradnji sa svojim Tehničkim odborom, nositi posebno kreirane uniforme koje će zaokružiti ovaj jedinstveni stilski eksperiment.

Ipak, dok se velika većina klubova s entuzijazmom priključila projektu, sliku zajedništva narušit će izostanak najvećih imena. Četiri kluba neće nositi retro dresove, a među njima su i dva najveća svjetska sportska kolektiva, Real Madrid i Barcelona. Dok su Getafe i Rayo Vallecano kao razlog naveli logističke prepreke i kratke rokove za proizvodnju, uz obećanje da će se priključiti sljedeće sezone, situacija s gigantima je složenija. Barcelona je formalno podržala kampanju i sudjelovat će u promotivnim aktivnostima, ali je zbog "tehničkih poteškoća" odgodila nošenje retro dresova za sezonu 2026./27. S druge strane, Real Madrid, klub koji se i prije distancirao od zajedničkih marketinških inicijativa lige, u potpunosti je odbio sudjelovanje u projektu. Posebnu pažnju privlači Athletic Bilbao, klub koji je sinonim za tradiciju, a čiji su dresovi iz 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća prava remek-djela sportske opreme.

Da se ne radi samo o sportskoj priči, potvrđuje i način na koji će dresovi biti predstavljeni javnosti. Veliko otkrivanje zakazano je za 19. ožujka, i to ne na stadionu, već na Tjednu mode u Madridu (Mercedes-Benz Fashion Week Madrid), najprestižnijem modnom događaju u Španjolskoj. Pod sloganom "Kolekcija koja nikada ne izlazi iz mode", na 90-minutnoj reviji će uz profesionalne modele dresove nositi i klupske legende, ambasadori i influenceri.

Iako je emocionalna komponenta u prvom planu, "Retro kolo" ima i značajnu komercijalnu dimenziju. Svi dresovi bit će dostupni u prodaji kao ograničene serije, a procjenjuje se da će svaki klub u prosjeku proizvesti između 1500 i 2000 komada. Ukupno se na tržištu očekuje između 70.000 i 80.000 dresova, a La Liga predviđa da bi inicijativa klubovima mogla donijeti zajednički prihod između 6,5 i 7,5 milijuna eura. Za neke klubove koji već imaju uhodane linije retro proizvoda ovo je nadogradnja postojeće ponude, dok je za druge prilika za otvaranje potpuno novog izvora prihoda. Inicijativa se savršeno uklapa u rastući globalni trend popularnosti vintage nogometnih dresova, koji su odavno prestali biti samo navijački rekviziti i postali su prepoznatljiv modni izričaj.

Organizacija ovakvog projekta predstavljala je ogroman logistički izazov. "Iznimno smo sretni, ali bio je to pravi pothvat", priznao je Blanco. "U američkim ligama često postoji jedan tehnički sponzor za sve momčadi. Mi smo morali koordinirati rad trinaest različitih proizvođača opreme." Budući da su mnogi klubovi tijekom proteklih desetljeća mijenjali sponzore, svaki je bio odgovoran za razvoj vlastitog dizajna. Neki su se odlučili za vjerne replike povijesnih dresova, drugi su stvorili nove dizajne inspirirane klasičnim garniturama, dok su treći u moderne dresove ugradili detalje s kultnih uniformi iz prošlosti.

Projekt za dvije sezone

Na kraju, bez obzira na različite pristupe i pokoji otpor, cilj je za sve isti: odati počast bogatoj prošlosti i proslaviti nasljeđe španjolskog nogometa. Projekt je planiran na najmanje dvije sezone i predstavlja hrabar eksperiment koji će zasigurno pratiti cijeli nogometni svijet. To je podsjetnik da, iako se nogomet neprestano mijenja, priče, simboli i emocije koje ga čine najvećim sportom na svijetu nikada ne izlaze iz mode. Ova inicijativa nije samo marketinški potez usmjeren na prodaju posebnih izdanja dresova već i pokušaj oživljavanja duha osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća. Planirano je da ugođaj bude potpun: od lopti koje podsjećaju na prošla vremena, preko grafike na semaforima i televizijskim prijenosima sa starinskom tipografijom, pa sve do autentičnog vizualnog identiteta koji će gledatelje vratiti u "zlatno doba" španjolskog nogometa.