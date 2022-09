Kraj jedne ere: Uz izbornika, odlaze još barem dva igrača!

I treći put zaredom Hrvatska na Eurobasketu nije prošla u osmini finala. Ovaj put je to bilo protiv Finske (84:96.), reprezentacije koju su naši sami izabrali za suparnika, pa ispada da su i sami izabrali otrov, kako se to zna reći u sportskom žargonu za nešto što te dotuče.

A dotukao nas je, zapravo, jedan igrač - krilni centar Lauri Markkanen (43) koša - najnoviji Bogdanovićev suigrač u Utah Jazzu. A za njega je Simon, jedan od rijetkih koji je bio spreman stati pred novinare, kazao:

- Zabiti nekome na Eurobasketu 43 koša je čudo i mi nismo imali nikakvih izgleda da ga zaustavimo. Kako je danas igrao Markkanen oni su zaslužili da idu dalje. Meni to jest bila posljednja utakmica za reprezentaciju no ja ću to nekako preživjeti.

Koliko će ozbiljan taktički zalogaj biti Finci moglo se vidjeti već na samom početku utakmice kada je izbornik Mulaomerović poslao najboljeg defenzivca Ramljaka na Salina, a kapetana Bogdanovića na Markkanena. Nakon pet minuta Finci su imali “plus osam” (10:18) uz čak tri trice njihova najboljeg šutera Salina. Premda su se tri dana za to pripremali, i znaju da ovaj jako dobro izlazi iz blokova.

Predstava za pamćenje

Srećom, uspjeli su se naši oporaviti ali ne i značajnije povesti. Štoviše, Finci su na veliki odmor otišli s minimalnom prednošću, upravo onolikom koju su ostvarili zabivši iz slobodnih bacanja radi tehničkih pogrešaka naših. Ne mogavši se suzdržati od reakcija na nesuđene prekršaje na Bogdanoviću i Zupcu, naši su zaradili tri tehničke (u jednom slučaju dvije istovremeno, Šarić i Mulaomerović) iz kojih je Markkanen zabio dvaput.

Finci su momčad koja radi najviše prekršaja i u tom čupanju puno toga prolazi im nekažnjeno i naši su na to morali biti spremni, a ne dozvoliti da njima zavladaju vlastite emocije.

U drugom poluvremenu, nakon što je postalo jasno, da Bogdanović ne može zaustaviti Markkanena, hrvatski izbornik Mulaomerović odlučio je da će najboljeg finskog igrača čuvati centar Matković. Nažalost, ni to nam nije donijelo dobitnu defenzivnu formulu pa nam je finski centar zabio nemoguć koš. Sat je pokazivao samo jednu desetinku, on je bio okružen sa tri naša igrača, i svejedno je zabio iz odbojke.

Markkanen je nastavio ispoljavati svoju (nad)moć i u posljednjoj četvrtini kada ga je preuzeo Ramljak preko kojeg je zabio svoj 38. koš. Nažalost, baš kada je izašao primamo već drugu tricu od finskog rezervista Kantonena i ne koristimo izbivanje s terena finskog stroja za košarku. Kada se finski Superman vratio na parket zabijao je preko Šarića i tako zapečatio tužnu sudbinu hrvatske vrste.

- Nismo uspjeli uspjeli zaustaviti igrača koji je imao predstavu za pamćenje. Na početku sam na njega stavio Bogdanovića, no on je lako ušao u prve koševe a kada mu se otvorilo bilo ga je teško zaustaviti. A kada smo išli pomagati primili smo trice od Maxhunija i Salina.

Po statističkim pokazateljima iz skupina, iz kojih su obje reprezentacije izašle sa skorom 3-2, Finci su zabijali šest koševa više iz kontri, osam koševa više iz drugog napada ali su zabijali 13 koševa manje iz reketa.

Razočarani i utučeni izbornik

Na Prvenstvima Europe, prije ove utakmice, Hrvatska i Finska dosad su igrale samo tri puta i to u grupnoj fazi natjecanja i sva tri puta je Hrvatska bila pobjednik (1995., 2011. i 2013.). No, vremena su se očito promijenila a nakon prvog poraza izbornik Mulaomerović je naglasio da je njegova odgovornost najveća:

- Ovo je vjerojatno bila moja posljednja utakmica kao hrvatskog izbornika. Dao sam sve od sebe no nisam uspio. Dogovor sa Savezom jest bio do kraja Eurobasketa no i da nije, ja sam najavio ljudima i HKS-a da ću sam otići ako ne uspijemo.

A uz Simona i Mulaomerovića, posljednja utakmica za reprezentaciju ovo je, po svemu sudeći, a on je to i najavio prije ovog Eurobasketa, bila i za Bojana Bogdanovića...

>> Pogledajte i kako su vaterpolisti postali europski prvaci