Strava u SAD-u: 'posvojeni brat' NBA zvijezde ubijen dok je slavio rođendan

Cliff Dixon ubijen je u Atlanti dok je slavio svoj 32. rođendan, potvrdila je tamošnja policija.

Pronađen je na parkingu, dodali su.

Dixon je inače 'posvojeni' brat i prijatelj NBA zvijezde Kevina Duranta.

Durantova majka Wanda Pratt pozvala je Dixona u svoj dom nakon što je ostao bez mjesta za život.

RIP to Cliff Dixon who passed away after being shot last night celebrating his birthday in Atlanta at SL Lounge.



He's a former professional basketball player, and Kevin Durant's "adopted brother".