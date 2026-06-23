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Ako ste propustili: Mbappe i Haaland vodili Francusku i Norvešku do pobjeda, prvi prekid zbog nevremena

FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v Senegal
Foto: Caean Couto/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 07:24

Norveška i Francuska imaju maksimalnih šest bodova te će u direktnom dvoboju, u trećem kolu, odlučiti o pobjedniku skupine. Taj se susret igra u Bostonu 26. lipnja.

Kasno sinoć i jutros po hrvatskom vremenu na Svjetskom prvenstvu odigrane su tri utakmice. Nogometna reprezentacija Francuske ostvarila je i drugu pobjedu u skupini I na Svjetskom nogometnom prvenstvu čime je osigurala prolazak u nokaut fazu, u Philadelphiji je svladala Irak s 3-0 (1-0).

Prvo ime susreta bio je Kylian Mbappe koji je postigao dva uvodna pogotka Francuske, u 14. i 54. minuti. Mbappe je time došao do 15. i 16. gola u karijeri na svjetskim prvenstvima te se izjednačio na drugom mjestu ljestvice svih vremena s Miroslavom Kloseom. Ispred Mbappea je jedino Argentinac Lionel Messi koji je dan ranije zabio dva gola Austriji i sada je na 18 pogodaka.

Navijači iz Muenchena

Mbappeu je utakmica protiv Iraka bila jubilarna 100. u dresu francuske reprezentacije.

Posljednji, treći pogodak na susretu postigao je Ousmane Dembele u 66. minuti.

Utakmicu je obilježila i duga stanka između dva poluvremena koja je trajala čak dva sata. Razlog je bilo grmljavinsko nevrijeme u to vrijeme na području Philadelphije.

Nakon Francuske iz skupine I su proboj prema nokaut fazi Svjetskog nogometnog prvenstva izborili i igrači Norveške koji su u drugom kolu, u New Jerseyju, pobijedili Senegal s 3-2 (1-0).

Norveška je povela krajem prvog dijela nakon pogreške Koulibalyja, a strijelac je u 43. minuti bio Marcus Holmgren Pedersen. Golovi su pljuštali u uvodnom dijelu drugog poluvremena. Prvo je nezaustavljivi Erling Haaland zabio za 2-0 u 48. minuti, nakon lijepe asistencije Odegaarda, dok je Senegal smanjio u 53. kada je norvešku mrežu pogodio Ismaila Sarr.

U 58. minuti novi je gol postigao Haaland. Pod gredu je zabio za 3-1, a Senegal je do kraja uspio zabiti tek jedan pogodak i doći do konačnih 2-3. U 93. minuti svoj je drugi pogodak na utakmici postigao Ismaila Sarr.

Po prvi puta u svojoj povijesti Norveška je upisala dvije pobjede u grupnoj fazi natjecanja. Haalandu je ovo bio 52. nastup u nacionalnom dresu, a postigao je 59 pogodaka.

Norveška i Francuska imaju maksimalnih šest bodova te će u direktnom dvoboju, u trećem kolu, odlučiti o pobjedniku skupine. Taj se susret igra u Bostonu 26. lipnja. U tom će susretu Francuzima odgovarati remi za prvo mjesto jer trenutačno imaju za jedan pogodak bolju razliku pogodaka od Norvežana.

U dvoboju 2. kola J skupine Svjetskoga nogometnoga prvenstva u San Franciscu je Alžir preokretom svladale Jordan s 2-1 (0-1).  

Jordan je poveo golom Nizara Al Rashdana (36), a Alžir je preokrenuo preko Nadira Benboualija (69) i Amine Gouiri (82). 

Arapski derbi donio je utakmicu u kojoj su obje momčadi dale maksimum, a iskusniji i kvalitetniji Alžir je odnio prevagu, dok je debitant Jordan ostao bez šansi za plasman u nokaut fazu. 

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Ključne riječi
Norveška reprezentacija Francuska reprezentacija

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