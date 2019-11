Popovich isključen, Spurse vodili Tim Duncan i Becky Hammon

Utakmicu nevjerojatnih preokreta, zapleta i raspleta odigrali su u San Antoniju Spursi i Trail Blazersi, u kojoj je na kraju slavila momčad iz Portlanda sa 121-116 i tako produbila rezultatsku krizu momčadi Gregga Popovicha koja je doživjela peti uzastopni poraz.

Legendarni trener Spursa nije dočekao kraj utakmice na terenu, jer je početkom treće četvrtine zaradio dvije tehničke pogreške, a time i isključenje, u trenutku kad su Spursi zaostajali za 13 koševa (64-77). Vođenje momčadi su u tom trenutku preuzeli Tim Duncan i Becky Hammon. U 9 i pol preostalih minuta u trećoj dionici, San Antonio je minus od 15 poena pretvorio u +6 (96-90) na ulazu u posljednju četvrtinu.

Spursi su od 31. do 40. minute ubacili 29, a primili samo pet koševa te zaostatak od devet koševa pretvorili u +15 (106-91) osam i pol minuta prije kraja. No, u posljednje četiri minute Portland je napravio 17-6 i došao do pobjede.

Trail Blazerse je do pete pobjede u sezoni predvodio C. J. McCollum sa 32 koša, sedam asistencija i šest skokova. Damian Lillard je ubacio 22 poena, ali je šutirao samo 4/19 iz igre. Hassan Whiteside je završio dvoboj sa 21 košem, 12 skokova i tri blokade. Mario Hezonja je za pobjednike u 16 minuta postigao osam koševa (šut 3/5) te imao tri skoka i dvije asistencije. LaMarcus Aldridge je protiv svoje bivše momčadi postigao 30 koševa uz 13 skokova i bio najbolji igrač Spursa.

Los Angeles Clippersi su prekinuli niz od dva poraza sjajnom predstavom pred svojim navijačima u Staples Centeru, gdje su sa 150-101 'uništili' obranu Atlanta Hawksa, iako su drugu utakmicu zaredom bili bez prve zvijezde Kawhija Leonarda.

No, zato je drugu utakmicu u nizu momčad predvodio povratnik Paul George, kojemu je za 37 koševa bilo potrebno samo 20 minuta u igri. Briljirali su igrači s klupe Clippersa, koji su suparnike na drugoj strani nadigrali sa 81-35, a predvodio ih je Lou Williams sa 25 poena, dok je Jerome Robinson ubacio 21. Ivica Zubac se vratio u startnu postavu te za 17 minuta postigao sedam koševa uz devet skokova, četiri asistencije i četiri blokade. Trae Young je sa 20 koševa i šest asistencija bio najbolji kod Hawksa.

Učinak večeri ponovno je imao James Harden. U sedmoj uzastopnoj pobjedi Rocketsa, 125-105 na gostovanju kod Minnesota Timberwolvesa, Harden je treću utakmicu zaredom, a 84. put u karijeri ubacio 40 ili više poena. Da bi postigao 49 koševa Harden je ispucao 41 loptu, što mu je rekord karijere. Pogodio je 16 šuteva iz igre. Ben McLemore je ubacio 20 poena, a po 19 koševa postigli su Austin Rivers i Chris Clemons. Houston je bio bez ozlijeđenih Russella Westbrooka, Clinta Capele i Erica Gordona, dok je Minnesoti nedostajao Andrew Wiggins koji je propustio drugu utakmicu zaredom iz osobnih razloga. Karl-Anthony Towns je predvodio "vukove" sa 27 koševa i 15 skokova.

Giannis Antetokounmpo je ubacio 26 koševa uz 13 skokova i šest asistencija za sedmu pobjedu Milwaukeeja u posljednjih osam nastupa. Bucksi su slavili sa 102-83 na gostovanju kod Indiana Pacersa, kojima se vratio centar Myles Turner, ali ni njegov 'double-double' učinak (16 koševa, 11 skokova), ni onaj Domantasa Sabonisa (11 poena, 14 skokova) nisu mogli spriječiti poraz domaće momčadi.

Luka Dončić je ubacio devet od svojih 26 koševa u posljednjoj četvrtini dvoboja protiv aktualnih NBA prvaka Toronto Raptorsa te tako pomogao Dallasu na putu do domaće pobjede 110-102. Slovenski reprezentativac je pritom imao i 15 koševa te sedam asistencija, a pogodio je 15 od 19 slobodnih bacanja. Kristaps Porzingis je za pobjednike ubacio 20 koševa uz 15 skokova. Toronto su predvodili Norman Powell sa 26 koševa te Fred VanVleet sa 24 poena i sedam asistencija.

Iako su bili bez Kyrieja Irvinga košarkaši Brooklyn Netsa slavili su na gostovanju u Chicagu sa 117-111. Goste su predvodili Spencer Dinwiddie sa 24 koša i Joe Harris sa 22 uz osam asistencija Zach LaVine je bio prvo ime Bullsa sa 36 poena.

Charlotte Hornetsi su drugu utakmicu zaredom dobili šutom za tricu u posljednjim trenucima dvoboja. Nakon što je Malik Monk sa sirenom 'pokopao' Detroit Pistonse, Devonte' Graham je 2.8 sekundi prije kraja pogodio tricu u Madison Square Gardenu za pobjedu 103-102 nad New York Knicksima. Graham je pogodio devet trica i završio utakmicu sa 29 koševa. Kod Knicksa je najbolji bio R. J. Barrett sa 22 poena.

NBA rezultati, 16.11.

LA Clippers - Atlanta 150-101

(Ivica Zubac 17:01 min, 7 k, šut 3/4, 9 s, 4 a, 4 bl)

San Antonio - Portland 116-121

(Mario Hezonja 16:10 min, 8 k, šut 2/4, 3 s, 2 a)

Miami - New Orleans 109-94

Dallas - Toronto 110-102

New York - Charlotte 102-103

Minnesota - Houston 105-125

Indiana - Milwaukee 83-102

Chicago - Brooklyn 111-117

Ljestvice

ISTOČNA KONFERENCIJA

Atlantska divizija

1. Boston 10 1 .909 -

2. Toronto 8 4 .667 2 1/2

3. Philadelphia 7 5 .583 3 1/2

4. Brooklyn 5 7 .417 5 1/2

5. New York 3 10 .231 8

Centralna divizija

1. Milwaukee 9 3 .750 -

2. Indiana 7 6 .538 2 1/2

3. Cleveland 4 7 .364 4 1/2

4. Chicago 4 9 .308 5 1/2

5. Detroit 4 9 .308 5 1/2

Jugoistočna divizija

1. Miami 9 3 .750 -

2. Charlotte 6 7 .462 3 1/2

3. Orlando 5 7 .417 4

4. Atlanta 4 8 .333 5

5. Washington 3 7 .300 5

ZAPADNA KONFERENCIJA

Sjeverozapadna divizija

1. Denver 8 3 .727 -

2. Utah 8 4 .667 0 1/2

3. Minnesota 7 6 .538 2

4. Oklahoma City 5 7 .417 3 1/2

5. Portland 5 8 .385 4

Pacifička divizija

1. LA Lakers 10 2 .833 -

2. Phoenix 7 4 .636 2 1/2

3. LA Clippers 8 5 .615 2 1/2

4. Sacramento 4 7 .364 5 1/2

5. Golden State 2 11 .154 8 1/2

Jugozapadna divizija

1. Houston 10 3 .769 -

2. Dallas 7 5 .583 2 1/2

3. Memphis 5 7 .417 4 1/2

4. San Antonio 5 8 .385 5

5. New Orleans 3 9 .250 6 1/2