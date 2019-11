Španjolski novinari upitali Olma odlazi li iz Dinama u siječnju, evo što im je odgovorio

Dinamov nogometaš Dani Olmo, koji se prvi put nalazi na okupljanju A reprezentacije Španjolske, rekao je u utorak kako mu je izbornik Robert Moreno poručio da radi samo ono što radi u Dinamu.

Ofenzivni 21-godišnji vezni igrač priključio se u ponedjeljak španjolskim reprezentativcima u kampu Las Rozas, u predgrađu Madrida, uoči kvalifikacijskih utakmica za odlazak na Europsko prvenstvo protiv Malte i Rumunjske.

- Izbornik mi je rekao da budem to što jesam, da radim isto ono što sam radio u klubu i mladoj reprezentaciji. Pretpostavljam da sam zbog svoje igre ovdje, on me pratio - izjavio je Olmo u utorak na konferenciji za medije u reprezentativnom kampu nakon što je drugi put trenirao s kapetanom Sergijom Ramosom i novim suigračima.

- Jako su me lijepo primili. Svi su bili ljubazni prema meni, dočekali su me raširenih ruku - istaknuo je.

Španjolska, koja je osvojila naslov prvaka Europe 2008. i 2012. godine, osigurala je plasman na EURO 2020. koji će se igrati u lipnju. U utakmicama pred svojom publikom protiv Malte i Rumunjske Furija želi potvrditi prvo mjesto u skupini.

Izbornik Robert Moreno je u ožujku preuzeo klupu od Luisa Enriquea, a u petak je objavio popis na kojem se prvi put našao Olmo.

- Trenirao sam (u Dinamu) kada je objavljena lista, a kada smo završili to je bilo preneseno mom treneru (Nenadu Bjelici). Sve nas je okupio na centru igrališta pa mi je to rekao ispred svih. Doista to nisam očekivao. Bilo je jako lijepo. Svi suigrači su se razveselili. To je bio poseban trenutak - rekao je Olmo.

Novinari su ga upitali čime može doprinijeti Španjolskoj.

- Mladošću prije svega, ali i željom. Silno sam želio biti ovdje - odgovorio je.

Utakmice protiv Malte u petak u Cadizu te protiv Rumunjske u ponedjeljak u Madridu bit će posljednje u ovom kvalifikacijskome ciklusu. Očekuje se da Olmo dobije priliku u nekoj od njih na lijevoj ili desnoj strani u napadačkoj formaciji 4-3-3.

- Ući na popis reprezentativaca nikada nije lako, bez obzira protiv koje ekipe igraš. Ja sam u svom klubu uvijek maksimalno radio kako bih dobio ovu priliku - rekao je Dinamov veznjak.

- Prošla godina je doista bila dobra kako u klubu, tako i u mladoj reprezentaciji, a ova godina nastavlja biti jednako dobra. U Ligi prvaka sam nastavio imati važnu ulogu te sam ponosan što sam ovdje - dodao je.

Dinamo se bori za ulazak u osminu finala Lige prvaka, a Olmo je ove sezone u 17 utakmica zabio šest golova i upisao isto toliko asistencija. U Dinamo je došao iz pomlatka Barcelone 2014., kada je napunio 16 godina.

- Kada smo odlučiti otići u Hrvatsku cilj je bio da postanem nogometaš. Jasno da je prilikom te odluke postojala mogućnost da ću postati reprezentativac Španjolske te biti ovdje. U početku, naravno, nije bilo lako, no radom i predanošću sve se postiže. Na kraju sam uspio ući među najbolje, među njima ću učiti i uživati - rekao je Olmo.

Upitan o interesu Hrvatskog nogometnog saveza da zaigra za Hrvatsku, odgovorio je kako je postojao.

- No, čitavo sam vrijeme davao do znanja da želim igrati za Španjolsku te sam na kraju to i postigao. Prošle godine sam imao priliku i sreću biti u mladoj U-21 reprezentaciji na Europskom prvenstvu, a sada mi se ostvarilo da budem u A reprezentaciji pa se osjećam jako zadovoljnim - izjavio je.

Olmo je debitirao za mladu španjolsku reprezentaciju prije 13 mjeseci, a u lipnju je s njom osvojio Europsko prvenstvo postigavši pogodak u finalnoj pobjedi protiv Njemačke.

Nakon toga je postao kapetan pomlađene U-21 reprezentacije. U 14 utakmica zabio je šest golova. Tijekom posljednja dva mjeseca je u četiri kvalifikacijske utakmice za odlazak na Europsko prvenstvo postigao tri pogotka i tako pomogao momčadi da dođe na vrh skupine.

Za sedam mjeseci se igra Europsko prvenstvo, a izbornik Moreno je posljednjih mjeseci koristio puno igrača te još uvijek nije odlučio s kojim će nogometašima otići ondje. Svi se nadaju ulasku na konačni popis.

- Do Europskog prvenstva ima još vremena, daleko je još uvijek. Iz dana u dan ću davati sve od sebe. U ovome trenutku sam u A reprezentaciju pa ću nastaviti raditi kako bih opet dobio priliku biti ovdje - rekao je Olmo.

Premda se govorilo kako će u ljetnom prijelaznom roku napustiti Dinamo kako bi nastavio karijeru u nekoj jačoj ligi, Olmo je ostao u Zagrebu. Za dva mjeseca se otvara zimski prijelazni rok.

- Ne ulazim u te teme, to ostavljam svom ocu i zastupnicima. Ja radim ono što ovisi o meni, a to je igranje nogometa i ‘pričanje’ na terenu - odgovorio je.

Njegov otac Miquel rekao je u utorak za španjolsku televiziju TVE kako je Dani naporno radio da bi ušao u reprezentaciju, a da su tome pridonijeli osvajanje Europskog prvenstva s mladom reprezentacijom te ovogodišnji nastupi u Ligi prvaka s Dinamom.

- Liga prvaka je mjesto gdje se dobro vide mogućnosti i učinak igrača - izjavio je Miquel Olmo.