Bio je u Afganistanu i Libiji, a sad je stvorio čudo o kojem bruji cijeli nogometni svijet

Norveški predstavnik Bodø/Glimt najveća je senzacija ovosezonske Lige prvaka. U utorak su Norvežani izbacili Inter iz doigravanja i time izborili osminu finala najelitnijeg europskog nogometnog natjecanja. Bodø je nakon uvjerljive pobjede od 3:1 na domaćem travnjaku, prolazak potvrdio preksinoćnjom pobjedom 2:1 u uzvratu na San Siru.

Jedan nevjerojatan podatak objavljen na stranici OptaJoe naglasio je povijesni uspjeh norveške momčadi. Naime, Bodø/Glimt postao je prva momčad izvan pet najjačih europskih liga (Engleska, Španjolska, Njemačka, Italija i Francuska) koja je uspjela ostvariti četiri uzastopne pobjede u Kupu prvaka ili Ligi prvaka protiv protivnika iz tih liga. Takav pothvat nije viđen još od sezone 1971./1972., kada je to uspjelo legendarnoj generaciji Ajaxa koja je te sezone i osvojila natjecanje.

Bodø/Glimt knocked Serie A leaders Internazionale out of the UEFA Champions League last night.



It was the latest in a long line of shocks caused by the Norwegian side in Europe, including wins over Manchester City & Atlético Madrid in 2026 alone.



They are now ranked 40th in… pic.twitter.com/PXe0Uc5Nq6 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 25, 2026

Bodø ima godišnji budžet od 50 milijuna eura (Dinamov je 65, a Hajdukov 40 milijuna eura), a momčad mu prema Transfermarktu vrijedi 57 milijuna eura, odnosno 12 puta manje od Interove (668 milijuna eura). No, to ih nije spriječilo da izbace talijanskog velikana.

Transformacija Bodø/Glimta počela je 2017. godine, kada je klub upravo ispao iz prve lige i suočavao se s "kolektivnim mentalnim slomom". U tom trenutku pojavio se Bjørn Mannsverk, 56-godišnji bivši zapovjednik eskadrile Kraljevskih norveških zračnih snaga, čija vojna karijera uključuje misije u Afganistanu i Libiji. Mannsverk, koji je razvio mentalne tehnike za svoje pilote prije bombarderskih misija u Libiji, pristao je raditi s klubom pod dva uvjeta: da igrači dolaze k njemu dobrovoljno i da neće biti njihov agent. "Rekao sam da neću gurati odluke na igrače u korist kluba. Bit ću tu za igrače", objasnio je.

Mannsverk je uveo radikalnu filozofiju koja je usmjerena na "proces" umjesto na rezultate. Klub više ne postavlja specifične ciljeve na početku sezone, ne govore o pobjedama niti gledaju tablice. Umjesto toga, sve razgovore usmjeravaju na izvedbe i ono što mogu kontrolirati.

"Kada se fokusiraš na rezultate, to generira puno stresa. Fokusiranje na izvedbe stvarno je kreativan proces", objašnjava Mannsverk.

Možda je najpoznatija taktika formiranje kruga poslije primljenog gola, gdje igrači brzo diskutiraju o tome što je pošlo po zlu i kako to popraviti. Ova tehnika nastala je nakon što je jedan igrač primijetio da komunikacija na terenu nije na razini razgovora prije utakmice i u poluvremenu. Klub sada koristi ovu tehniku i poslije zabijenih golova kada primijeti pad performansi.

Zanimljivo, Bodø/Glimt ima čak osam različitih kapetana koji dijele vodstvo ovisno o situaciji i utakmici. Ova praksa dijeli odgovornost i osposobljava više vođa u timu. Mannsverkov pristup ne samo da je transformirao nogometni klub nego je redefinirao što znači biti uspješan u sportu. "Ako imaš pravi mentalitet i radiš naporno tijekom vremena, sve je moguće", zaključuje bivši pilot koji je promijenio norveški, ali i europski nogomet.