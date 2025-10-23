Pokušat ćemo, bez plakanja, bez bacanja lopte u ‘out’ i predaje, dati svoj maksimum

Utakmica tjedna najelitnijeg europskog klupskog natjecanja stiže u Koprivnicu. Subota, 25. listopada, rezervirana je za veliki okršaj Podravkašica i mađarske ekipe.

Povodom utakmice protiv ekipe FTC-a, u klupskim prostorijama održana press konferencija za predstavnike medija, na kojoj su utakmicu najavili glavni trener Ivica Obrvan, srednja vanjska igračica Matea Pletikosić i vratarka Petra Marinović.

– Jasno je da igramo utakmicu Lige prvakinja protiv ekipe koja spada u rang i kategoriju najboljih, tj. najtežih. Trenutno nisu u najboljem trenutku s obzirom kako su startale u Ligi prvakinja i u domaćem prvenstvu gdje su doživjele poraz od Győra.

To je razlog više za njihovu dodatnu motivaciju. Radi se o super bogatoj i iskusnoj ekipi koja ima velik broj strankinja visoke kvalitete. Na nama je da, danas i sutra, napravimo određenu analizu i pripremu kako bi odigrali što bolju utakmicu.

Nije tajna da imamo jako velikih problema s ekipom. Usudio bih se reći da, u svojoj dugačkoj trenerskoj karijeri, ne znam kada sam se u kontinuitetu susretao s ovakvim stanjem.

Cure to dobro podnose, krpaju se i pomažu jedna drugoj vezano za samu pripremu za utakmice. No, idemo napraviti još jedno veliko iznenađenje – najavio je susret Ivica Obrvan.

– Budući da se u javnosti Podravka često povezuje s reprezentacijom, negdje sam također pročitao da nećemo pričati o ozljedama jer su one očekivane i sastavni dio sporta. No, ovo nisu normalne ozljede, niti normalni izostanci.

Uključujući i poteškoće pojedinih igračica koje trenutno igraju, a imaju zdravstvenih problema. Na poziciji pivotkinje imamo jako, jako lošu situaciju te s ovime ne otkrivamo nikakve karte protivnicima.

Poznato je da nemamo Miju Brkić, Sara Šenvald je također ‘out’, Ana Debelić je pod velikim upitnikom. Dakle, ostali smo s jednom mladom igračicom.

Od ranije imamo problema na vanjskim linijama. Nema Klare koja se tek vratila te nakon šest mjeseci to nije kako treba. Nemamo Kristine Prkačin, dok je Matea Pletikosić imala određenih problema, ali je ipak na maksimumu i daje sve od sebe.

Pokušat ćemo, bez plakanja, bez bacanja lopte u ‘out’ i predaje, dati svoj maksimum. Jednom smo to napravili s Odenseom, probat ćemo još jednom uz pomoć publike odigrati vrhunsku utakmicu.

Publiku ovim putem pozivam da ispune dvoranu i da nam pomognu jer ipak je riječ o Ligi prvakinja i cure igraju odlično. Sigurno je da će djevojke, uz pomoć s klupe, dati maksimum kako bi se odigrala što bolja utakmica.

Kako će to izgledati, vidjet ćemo. Predat’ se sigurno nećemo te ćemo dati sve najbolje što možemo u ovom trenutku i pokušati – nastavio je trener Obrvan.

– Ekipa je puno puta pokazala potencijal i ove i prošle godine. Ova situacija je baš specifična. Apsolutno vjerujem u ovu ekipu i cijenim ih kroz sve utakmice koje su odigrale, a kada nismo bili kompletni.

S time smo pokazali da smo maksimalno unutra i da možemo igrati. Ne možete uvijek ponavljati takve igre. Čvrsto stojim iza djevojaka. Koga nema, bez toga se mora, no situacija nije dobra.

Uvjeren sam da će Klub pratiti tržište kako bi se adekvatno pojačali na nekim pozicijama, kako bi ostatku ekipe bilo lakše da se iznese teret i prebrodi situacija koja nas je zatekla, prvenstveno što se tiče pozicije pivotkinje.

Vjerujem da će Klub u tom pogledu uspjeti. Također, da ćemo zajedno nastaviti pružati dobre igre u Ligi prvakinja. Šteta bi bilo da, nakon ovako lijepog starta, zakažemo, nego da adekvatno nastavimo sakupljati bodove, gdje i kako možemo.

Također, da se ponovno uspije izboriti osmina finala, što bi bio veliki plus. Vjerujem da to možemo i da ćemo se čim prije kompletirati – poručio je na kraju strateg Podravkašica.

– Složila bih se s trenerom da smo u jednom, možda i malo lošijem stanju. Ipak, to nema veze. Koliko god nas se pojavi na terenu i koliko god nas bude zdravo, trebamo dati maksimum.

Prije svega, vjerujem u nas i u našu ekipu. Na terenu igra šest igračica, a ne 14. FTC sigurno ima veći roster od nas te su to sigurno neke od boljih igračica u Europi. Puno puta smo pokazali da se možemo nositi sa svima.

Uvijek sam velik optimist i mislim da trebamo uvijek vjerovati i nadati se najboljem. Trebamo izaći hladne glave, velikog srca i imati veliku energiju na utakmici.

Nadam se da će i naši navijači doći u velikom broju jer će doći i gostujući navijači. Atmosfera će biti sigurno dobra. Nama će to biti još jedan veći motiv – rekla je Matea Pletikosić.

– Još od zadnje utakmice Lige prvakinja u Bukureštu i malog kiksa, željno iščekujemo ovu domaću utakmicu. Ozljede nas i dalje ne štede. Međutim, naše zajedništvo može pobijediti sve to.

Nadam se najboljem u subotu. Također, znamo da su Mađari jako ‘ludi’ za sportom i da će doći podržati svoju ekipu. Nadam se da će i naši navijači prepoznati važnost ove utakmice i podržati nas u što većem broju.

Jako sam zadovoljna u Koprivnici. Ekipa mi je poznata od prije iz reprezentacije pa mi nije bio veliki problem uklopiti se. Zadovoljna sam svojim doprinosom.

Mislim da smo dobra, mlada ekipa i da imamo zajedništvo koje može sve pobijediti – obratila se Petra Marinović predstavnicima medija.