Na rubu

Kako je zlatna sa svjetskog prvenstva odbrusila Titu na prijemu

Autor
Damir Mrvec
23.10.2025.
u 11:56

Na današnji dan prije 55 godine, u američkom Phoenixu Desanka Petrović osvojila je zlatnu medalju u streljaštvu. Rođena u Vrbasu ubrzo je postala velika sportska zvijezda, ali ne amo zbog streljaštva.

Na tom SP-u osvojila je tri odličja u pojedinačnoj konkurenciji, jedno zlato i dva srebra, a došla je i do dvije ekipne medalje za tadašnju Jugoslaviju.

Na tom SP-u osvojila je tri odličja u pojedinačnoj konkurenciji, jedno zlato i dva srebra, a došla je i do dvije ekipne medalje za tadašnju Jugoslaviju.

Zbog odličnih rezultata ugostio ju je Josip Broz Tito. Kada ju je na tom prijemu pitao - tko bi pobijedio da se idu natjecati, ona ili on, zlatna djevojka streljaštva u Jugoslaviji nije se ustručavala.

Njezine riječi bile su iskrene, odgovorila je da bi dobila – ona.
 - Tito se na to samo nasmijao i potapšao me po ramenu, valjda mu je bilo simpatično što sam mu to rekla, a da nisam ni trepnula, onako, bez imalo zbunjenosti.

Međutim, učinilo mi se da su ljudi iz njegove pratnje jednostavno zanijemili. Gotovo da su bili preneraženi mojim odgovorom  -  prisjećala se odgovora tadašnjeg predsjednika države, iz razdoblja dok je u ’70-ima dolazila do najvećih uspjeha u karijeri.
Desanka Perović Pešut napustila nas je rano u lipnju 2021. sa 79 godina

