Pojavili se novi detalji o stradalom bivšem HNL-ovcu: Zbog ovog herojskog čina izgubio je život

Devet dana prošlo je od velike tragedije i strašnog požara u Sjevernoj Makedoniji, gdje je u noćnom kluba poginulo 59 ljudi, a svako malo se pojavljuju nove informacije o žrtvama. Jedna od stradalih bio je 25-godišnji nogometaš Andrej Lazarov, koji je rodom upravo iz Kočana, gdje se tragedija odvila.

Bivši igrač HNL klubova Rudeša i Gorice, a donedavno makedonskog Škupija, hospitaliziran je nakon požara i prve informacije govorile su kako će preživjeti, no naglo mu je pozlilo te je samo dan nakon incidenta preminuo.

Međutim, javnosti nije bilo poznato da se on te večeri uopće nije nalazio na koncertu grupe DNK. On je bio u posjeti svojoj obitelji kad je čuo što se dogodilo te je istog trenutka otišao do noćnog kluba s namjerom da pomogne ljudima. Nažalost, herojski potez koštao ga je života, no nekolicinu života je tim putem upravo Lazarov spasio.

Една од најтажните слики што ќе ги видите денес pic.twitter.com/mfj5GjqEDh — Волкот од шумата 🌲 (@wolf_forest_228) March 19, 2025