Pogledajte kako je voditelj ostavio Miočića u nevjerici

Stipe Miočić gostovao je u podcastu na Barstool Sportsu gdje ga je voditelj Dan Katz u jednom trenutku prilično šokirao pitanjem.

- Kako je biti tako strašan i snažan lik i navijati za p...u kao što je LeBron - upitao je Katz.

Aludirao je tako voditelj na glumu košarkaša Clevelanda u sedmoj utakmici prvog kruga NBA doigravanja nakon što ga je odgurnuo hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović.

