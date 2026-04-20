PARIŠKO TUŽITELJSTVO

Otvorena istraga zbog rasističkog zlostavljanja gimnastičarke jer je prešla u drugu reprezentaciju

BEL, FIG Turn WM, Antwerpen 2023
EXPA/ Pressesports/ Etienne Garnier
VL
Autor
Hina
20.04.2026.
u 20:21

Mlada gimnastičarka je prošlog tjedna podnijela prijavu kako bi skrenula pozornost francuskom pravosudnom sustavu nakon niza rasističkih poruka koje je dobivala nakon što je napustila francusku reprezentaciju kako bi se pridružila alžirskoj

Pariško tužiteljstvo otvorilo je istragu zbog rasističkog maltretiranja gimnastičarke Djenne Laroui (21) nakon što je napustila francusku i prešla u alžirsku reprezentaciju. Mlada gimnastičarka je prošlog tjedna podnijela prijavu kako bi skrenula pozornost francuskom pravosudnom sustavu nakon niza rasističkih poruka koje je dobivala nakon što je napustila francusku reprezentaciju kako bi se pridružila alžirskoj.

"Završit će prekrivena velom, Nogomet umire zbog rasno motiviranih ljudi, sljedeća je gimnastika, Očistimo francuski sport, Uvijek izdaju svoju usvojenu zemlju," samo su neki od primjera spornih poruka.

"Moja klijentica je prvenstveno bila uznemiravana zbog svoje alžirske nacionalnosti," izjavio je njezin odvjetnik Nabil Boudi.

"Pohvaljujem pariško tužiteljstvo koje je ispravno shvatilo ozbiljnost činjenica prepoznavši rasističku prirodu svih prekršaja," dodao je

.

Nacionalna jedinica za borbu protiv online mržnje (PNLH) pariškog tužiteljstva povjerila je istragu Središnjem uredu za borbu protiv zločina iz mržnje (OCLCH).

"Istraga cilja desetke različitih autora, optuženih da su u vrlo kratkom vremenskom razdoblju potaknuli masovni izljev poruka mržnje, što, prema tužiteljici, predstavlja mentalitet digitalne rulje," navodi se.

Laroui nije prva gimnastičarka koja je prešla iz Francuske u Alžir. Kaylia Nemour, koja je promijenila sportsko državljanstvo 2022. nakon sukoba između svog kluba i Francuskog saveza, trenutno je jedna od najvećih zvijezda u umjetničkoj gimnastici.

Osvojila je olimpijsku zlatnu medalju 2024. u Parizu na dvovisinskom razboju, također je postala svjetska prvakinja godinu dana kasnije.

