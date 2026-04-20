VIDEO Zahuktao se novi obračun, Orbanov saveznik eksplodirao na Magyara: 'Na prvom susretu tražit ću objašnjenje'

Slovački premijer Robert Fico u subotu je navečer objavio video na Facebooku u kojem je žestoko reagirao na optužbe novog mađarskog političkog vođe Magyara Pétera. Fico je te tvrdnje odbacio kao potpuno neosnovane i lažne, upozorivši da ugrožavaju dobre odnose između dviju susjednih zemalja. Magyar Péter, čija je stranka Tisza nedavno odnijela uvjerljivu pobjedu na mađarskim izborima i time okončala višegodišnju vladavinu Viktora Orbána, održao je konferenciju za novinare, na kojoj je iznio tešku optužbu protiv Orbánove bivše vlade tvrdeći da je ona namjerno pomogla Ficu na slovačkim parlamentarnim izborima u rujnu 2023. godine tako što je pustila krijumčare ljudi i ilegalne migrante prema slovačkoj granici, čime je ojačala Ficovu antiimigracijsku kampanju.

Fico je u svom videu te navode nazvao potpuno lažnima i istaknuo da mađarska granica 2022. i 2023. godine nije bila ništa drugo nego potpuno nekontrolirana. Slovački premijer je dodao da razumije kako političari u emocionalnim izljevima prije i poslije izbora znaju reći svakakve stvari, ali da apsolutno ne može prihvatiti da se dobri odnosi između Slovačke i Mađarske dovode u opasnost neodgovornim i neosnovanim političkim izjavama. "Ne mogu prihvatiti da se dobri odnosi između Slovačke i Mađarske dovode u opasnost neodgovornim i neosnovanim političkim izjavama“, poručio je Fico najavivši da će već na prvom susretu s Magyarom zatražiti konkretno objašnjenje za te optužbe.

U istom obraćanju Fico je podsjetio da je slovačka oporba tijekom mađarske kampanje također pokušala utjecati na ishod, spomenuvši pritom i Beneševe dekrete kao oruđe koje je išlo u korist Orbánovoj oporbi. Time je naglasio da nije riječ samo o jednosmjernim optužbama, već o međusobnom miješanju u unutarnje političke procese susjednih država.

Ovaj otvoreni sukob dolazi u osjetljivom trenutku. Fico je odmah nakon mađarskih izbora čestitao Magyaru na pobjedi i izrazio spremnost za intenzivnu suradnju, posebno na području energetske sigurnosti i zaštite interesa obiju zemalja unutar Višegradske skupine. No, sada se čini da će prvi službeni susret dvojice političara biti obilježen zahtjevom za objašnjenjem i napetom atmosferom. Fico je u videu također potvrdio da unatoč svemu namjerava 9. svibnja prisustvovati proslavi Dana pobjede u Moskvi. Putovat će alternativnim rutama jer su Litva i Latvija zabranile prelet zračnim prostorom, što dodatno svjedoči o njegovoj odlučnosti da održi samostalnu vanjsku politiku unatoč regionalnim promjenama i gubitku dugogodišnjeg saveznika Viktora Orbána.

Estonija je odbila slovačkom premijeru Robertu Ficu dozvolu za korištenje njezina zračnog prostora za let na paradu u Moskvi 9. svibnja, izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje. Kako je ministar vanjskih poslova istaknuo, stav Tallinna ostaje nepromijenjen u odnosu na prošlu godinu. Estonija neće dati dopuštenje za korištenje svog zračnog prostora za putovanja u Rusiju.

Slovački ministar unutarnjih poslova Matúš Šutaj Eštok također je opisao tvrdnje budućeg mađarskog premijera kao "glupost koja je nečuvena", kako je izvijestio slovački list Hlavné správy . U emisiji „V politike“ na informativnom kanalu TA3 , naglasio je da je Orbán bio jedini političar koji se u to vrijeme borio protiv ilegalnih migracija. Istovremeno, ministar je pitao odakle Mađaru takve informacije, budući da još nije preuzeo dužnost premijera.

Do sada nije stigla izravna reakcija ni od Magyara ni od Orbána na Ficovu subotnju poruku, no jasno je da odnosi između Bratislave i Budimpešte, koji su godinama bili iznimno bliski, ulaze u novu, znatno napetiju fazu. Ficova oštra reakcija pokazuje da slovački premijer neće dopustiti da se prošli događaji instrumentaliziraju u novoj političkoj konstelaciji, a prvi susret s Magyarom Péterom mogao bi biti ključan za budućnost bilateralnih odnosa, piše Index.hu.