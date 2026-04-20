KOŠARKA

Košarkaši Splita doživjeli težak poraz u Beogradu za oproštaj od ABA lige

Susret Splita i Vienne u 20. kolu ABA lige
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
20.04.2026.
u 21:22

Košarkaši Splita ostali su bez izgleda za ostanak u regionalnoj ABA ligi nakon što su u susretu pretposljednjeg, devetog kola play-outa izgubili na gostovanju u Beogradu od Mege sa 72-95. Split je za produljenje nade trebao dobiti Megu, a potom u zadnjem kolu i Spartak. Međutim, šesto gotovanje "Žutih" kod Mege završilo je i šestim porazom, pa će domaća utakmica protiv Spartaka u petak na Gripama biti oproštajna u regionalnoj eliti.

Domaćin je bolje otvorio utakmicu, sredinom prve četvrtine Mega je imala 10 koševa prednosti (17-7), no Split je do kraja prve dionice smanjio na 20-15. Gosti su zaigrali daleko bolje u drugoj četvrtini, okrenuli su rezultat i poveli s tri razlike (37-34). Mega se vratila i na odmor otišla sa +2 (46-44).

Nažalost, treća četvrtina je u potpunosti otišla na stranu domaćina. Mega je taj dio igre dobila sa 26-13 i na koncu trećeg perioda imala je velikih 15 koševa razlike (72-57). "Žuti" su u posljednju četvrtinu ušli serijom 6-0, smanjili su na 63-72. No, domaćin je uzvratio serijom 12-3 pobjegavši na nedostižnih 18 koševa prednosti (84-66). U posljednjim trenucima susreta bilo je i 25 razlike, a na koncu je završilo 95-72.

Šest igrača Mege upisalo je dvoznamenkasti broj koševa, listu strijelaca predvodili su Nikola Đurišić sa 17 koševa i šest skokova, Bogoljub Marković sa 16 koševa, te Asim Đulović sa 15 koševa. Kod Splita najefikasniji su bili Jacob Stephens sa 12 koševa, Demajeo Wiggins sa 11 i Dario Drežnjak sa 10 koševa.

U ranije odigranoj utakmici ekipa Vienne je u Železniku pobijedila FMP sa 92-84. Goste su predvodili Simas Jarumbauskas sa 20 koševa i 11 skokova, te Borislav Mladenov sa 17 koševa. Kod domaćina istaknuli su se Filip Barna sa 18 i Joshua Scott sa 14 koševa.

Uoči zadnjeg kola vodi Spartak sa 39 bodova, Zadar ima 37, a FMP i Mega po 36 bodova. Split je posljednji sa 31 bodom.

VIDEO Veliki požar gutao je poznatu građevinu, dramatične snimke obišle su svijet
Ključne riječi
ABA liga košarka Split

