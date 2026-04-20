Hrvatica zaradila jednu od najbizarnijih prometnih kazni, a nije ni vozila auto: Kako je to moguće?

Postoji zakonska odredba koja jasno zabranjuje ometanje vozača tijekom vožnje – i predviđa novčanu kaznu za takvo ponašanje. Prema propisima, osoba koja se prevozi u vozilu ne smije ni na koji način ometati vozača niti utjecati na njega da vozi na način kojim se ugrožava sigurnost prometa. Za takav prekršaj predviđena je kazna od 60 eura, piše HAK.

Iako se može činiti da je riječ o pravilu koje rijetko dolazi do izražaja u praksi, stvarnost pokazuje suprotno. U jednom slučaju pred Općinskim prekršajnim sudom u Zagrebu vozač je zbog ponašanja suvozačice čak zatražio intervenciju policije, nakon čega je ona i kažnjena upravo zbog ometanja vozača.