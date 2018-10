Pobuna u Bayernu protiv Kovača: Tri zvijezde naljutile se na Niku!

Bayern je i treću utakmicu u nizu ostao bez pobjede! Nakon samo jednog osvojenog boda u dvije prvenstvene utakmice, u utorak je bod s Allianz Arene u drugom kolu Lige prvaka odnio Ajax.

- Definitivno nismo igrali dobro! Nakon prvih 15 minuta nismo osvajali dovoljno duela, krivo smo dodavali i kao posljedica toga - izgubili smo samopouzdanje. Nitko nije očekivao da ćemo biti tri utakmice u nizu bez pobjede, ali to je nogomet - poručio je trener Bavaraca Niko Kovač koji čini se ima problema u momčadi.

Kako piše ugledni Bild protiv hrvatskog trenera pobunila su se tri igrača - Mats Hummels, James Rodriguez i Javi Martinez.

Hummels smatra da je glavna žrtva Kovačevih rotacija, a nisu mu najbolje ni sjele Nikine kritike da je najslabija karika obrane.

