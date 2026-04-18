Cleveland potvrdio status favorita i na svom parketu stigao do prve pobjede

U prvoj utakmici ovogodišnjeg doigravanja u američkoj profesionalnoj košarkaškoj NBA ligi Cleveland Cavaliersi su na svom terenu svladali Toronto Raptorse sa 126-113 te poveli sa 1-0 u seriji koja se igra na četiri pobjede.

Favorizirani domaćini su kontrolirali utakmicu od početka do kraja te upisali očekivanu pobjedu. Najefikasniji je bio Donovan Mitchell sa 32 koša, Max Strus je s klupe dodao 24, dok je veteran James Harden uz 22 ubačaja ostvario i 10 skokova. Kod gostiju su najučinkovitiji bili RJ Barrett sa 24 i Scottie Barnes sa 21 poenom.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prolazak u drugi krug ostvarit će momčad koja prva stigne do četiri pobjede.