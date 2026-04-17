Preminuo legendarni košarkaš Oscar Schmidt

U 68. godini života preminuo je Oscar Schmidt, jedan od najvećih strijelaca u povijesti košarke i istinska brazilska ikona. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest, navodeći kako se posljednjih 15 godina borio s tumorom na mozgu "s hrabrošću, dostojanstvom i otpornošću... ostajući uzor odlučnosti, velikodušnosti i ljubavi prema životu".

Iako nikada nije zaigrao u NBA ligi, unatoč tome što su ga 1984. draftirali New Jersey Netsi, Schmidt se smatra jednim od najubojitijih košarkaša svih vremena. Odbio je ugovor jer u to vrijeme NBA igrači nisu smjeli nastupati za nacionalne selekcije, a odanost Brazilu bila mu je na prvom mjestu. Nadimak "Mão Santa" ("Sveta ruka") zaradio je nevjerojatnom lakoćom poentiranja, posebno kao vrsni tricaš u osamdesetima, kada takav stil igre nije bio uobičajen.

LUTO NO ESPORTE BRASILEIRO!



Ta odanost najviše se očitovala na Olimpijskim igrama, na kojima je nastupio čak pet puta zaredom, od 1980. do 1996. godine. S više od tisuću postignutih poena najbolji je strijelac u olimpijskoj povijesti, a i danas drži rekord za najviše koševa u jednoj utakmici - nevjerojatnih 55 protiv Španjolske u Seulu 1988. godine.

Kruna njegove reprezentativne karijere dogodila se 1987. na Panameričkim igrama u Indianapolisu. U finalu protiv Sjedinjenih Američkih Država, za koje su igrale buduće zvijezde poput Davida Robinsona, Schmidt je postigao 46 poena i vodio Brazil do povijesne pobjede 120-115. Bio je to prvi put da je američka košarkaška reprezentacija izgubila važno međunarodno natjecanje na domaćem terenu.

Većinu klupske karijere proveo je u Brazilu i Italiji, gdje je postao idol iz djetinjstva Kobeu Bryantu, koji je odrastao gledajući ga kako dominira talijanskom ligom. S nevjerojatnih 49.737 postignutih poena u službenim utakmicama za klub i reprezentaciju, bio je najbolji strijelac u povijesti košarke sve dok ga ove godine nije prestigao LeBron James.

Zbog svojih je zasluga primljen u nekoliko Kuća slavnih, uključujući Naismith Memorial i FIBA-inu. Nakon umirovljenja 2003. godine postao je motivacijski govornik, često dijeleći svoju priču o borbi s bolešću. "Oscar ostavlja nasljeđe koje nadilazi sport i inspirira generacije sportaša i obožavatelja u Brazilu i diljem svijeta", poručila je njegova obitelj.

Priopćenje glasnogovornika

"S dubokom tugom objavljujemo vijest o smrti Oscara Schmidta, jednog od najvećih imena u povijesti svjetske košarke te osobe iznimne ljudske i sportske veličine. Oscar se više od 15 godina hrabro, dostojanstveno i ustrajno borio protiv tumora na mozgu, ostajući primjer odlučnosti, velikodušnosti i ljubavi prema životu.

Prepoznatljiv po briljantnoj karijeri na terenu i upečatljivoj osobnosti izvan njega, Oscar ostavlja nasljeđe koje nadilazi sport i nadahnjuje generacije sportaša i navijača u Brazilu i diljem svijeta. Posljednji ispraćaj održat će se u krugu obitelji, u skladu s njihovom željom za intimnim trenutkom žalovanja.

Obitelj, duboko dirnuta, zahvaljuje na svim izrazima sućuti, poštovanja i solidarnosti te moli za razumijevanje potrebe za privatnošću u ovom teškom trenutku. Njegova ostavština ostat će živa u kolektivnom sjećanju i povijesti sporta, kao i u srcima svih onih koje je dotaknula njegova životna priča."