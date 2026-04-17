Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZVALI SU GA ' SVETA RUKA'

Preminuo legendarni košarkaš Oscar Schmidt

Screenshot Youtube
VL
Autor
vecernji.hr
17.04.2026.
u 22:50

Svijet sporta zavijen je u crno nakon vijesti o smrti jednog od najvećih košarkaša svih vremena. Legendarni Brazilac Oscar Schmidt, poznat po nadimku 'Sveta ruka', preminuo je nakon 15-godišnje borbe s tumorom na mozgu

U 68. godini života preminuo je Oscar Schmidt, jedan od najvećih strijelaca u povijesti košarke i istinska brazilska ikona. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest, navodeći kako se posljednjih 15 godina borio s tumorom na mozgu "s hrabrošću, dostojanstvom i otpornošću... ostajući uzor odlučnosti, velikodušnosti i ljubavi prema životu".

Iako nikada nije zaigrao u NBA ligi, unatoč tome što su ga 1984. draftirali New Jersey Netsi, Schmidt se smatra jednim od najubojitijih košarkaša svih vremena. Odbio je ugovor jer u to vrijeme NBA igrači nisu smjeli nastupati za nacionalne selekcije, a odanost Brazilu bila mu je na prvom mjestu. Nadimak "Mão Santa" ("Sveta ruka") zaradio je nevjerojatnom lakoćom poentiranja, posebno kao vrsni tricaš u osamdesetima, kada takav stil igre nije bio uobičajen.

Ta odanost najviše se očitovala na Olimpijskim igrama, na kojima je nastupio čak pet puta zaredom, od 1980. do 1996. godine. S više od tisuću postignutih poena najbolji je strijelac u olimpijskoj povijesti, a i danas drži rekord za najviše koševa u jednoj utakmici - nevjerojatnih 55 protiv Španjolske u Seulu 1988. godine.

Kruna njegove reprezentativne karijere dogodila se 1987. na Panameričkim igrama u Indianapolisu. U finalu protiv Sjedinjenih Američkih Država, za koje su igrale buduće zvijezde poput Davida Robinsona, Schmidt je postigao 46 poena i vodio Brazil do povijesne pobjede 120-115. Bio je to prvi put da je američka košarkaška reprezentacija izgubila važno međunarodno natjecanje na domaćem terenu.

Većinu klupske karijere proveo je u Brazilu i Italiji, gdje je postao idol iz djetinjstva Kobeu Bryantu, koji je odrastao gledajući ga kako dominira talijanskom ligom. S nevjerojatnih 49.737 postignutih poena u službenim utakmicama za klub i reprezentaciju, bio je najbolji strijelac u povijesti košarke sve dok ga ove godine nije prestigao LeBron James.

Zbog svojih je zasluga primljen u nekoliko Kuća slavnih, uključujući Naismith Memorial i FIBA-inu. Nakon umirovljenja 2003. godine postao je motivacijski govornik, često dijeleći svoju priču o borbi s bolešću. "Oscar ostavlja nasljeđe koje nadilazi sport i inspirira generacije sportaša i obožavatelja u Brazilu i diljem svijeta", poručila je njegova obitelj.

Priopćenje glasnogovornika

"S dubokom tugom objavljujemo vijest o smrti Oscara Schmidta, jednog od najvećih imena u povijesti svjetske košarke te osobe iznimne ljudske i sportske veličine. Oscar se više od 15 godina hrabro, dostojanstveno i ustrajno borio protiv tumora na mozgu, ostajući primjer odlučnosti, velikodušnosti i ljubavi prema životu.

Prepoznatljiv po briljantnoj karijeri na terenu i upečatljivoj osobnosti izvan njega, Oscar ostavlja nasljeđe koje nadilazi sport i nadahnjuje generacije sportaša i navijača u Brazilu i diljem svijeta. Posljednji ispraćaj održat će se u krugu obitelji, u skladu s njihovom željom za intimnim trenutkom žalovanja.

Obitelj, duboko dirnuta, zahvaljuje na svim izrazima sućuti, poštovanja i solidarnosti te moli za razumijevanje potrebe za privatnošću u ovom teškom trenutku. Njegova ostavština ostat će živa u kolektivnom sjećanju i povijesti sporta, kao i u srcima svih onih koje je dotaknula njegova životna priča."
Ključne riječi
Brazil košarka Oscar Schmidt

Komentara 1

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
23:41 17.04.2026.

Kako je taj čovjek " trpao ". Sam razvalio Amere.Strašno,veliki igrač.RIP.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!