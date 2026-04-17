Zadar pobijedio Krku u Sloveniji, evo što mu treba u zadnjem kolu za doigravanje

Domaća momčad je prvu četvrtinu završila sa sedam koševa prednosti (24-17), ali je u drugoj momčad Danijela Jusupa dopustila svega 11 koševa i završila prvo poluvrijeme s vodstvom 41-35.

Zadrani su utakmicu prelomili u prvih pet minuta zadnje četvrtine, kad su dopustili Krki samo pet poena i u 35. minuti došli do najvećih +15 (70-55).

Vladimir Mihailović je s 21 košem i devet asistencija bio najbolji igrač Zadra. Krševan Klarica je ubacio 16 poena, a Lovro Mazalin je spojio 10 koševa i 10 skokova. Blaž Mahkovič je s 15 poena bio najbolji strijelac Krke.

Zadrani su kolo prije kraja na drugom mjestu "Lige za ostanak" s učinkom 12-13, a svoje mjesto u 'play-inu' već je osigurao subotički Spartak koji ima 13-11. Zadranima je konkurent za plasman u 'play-in' beogradski FMP koji ima 11-13.

Zadrani će u zadnjem kolu gostovati u Podgorici kod Studentskog centra, a FMP-u su ostale još dvije utakmice, obje na domaćem terenu, protiv bečke Vienne i ljubljanske Ilirije. FMP ima prednost u međusobnim dvobojima pa Zadar mora imati pobjedu više na kraju ligaškog dijela da bi ušao u 'play-in'.