Lakersi bez dva najbolja igrača poveli protiv Houstona, slavili i Knicksi te Denver

Denver Nuggetsi, Los Angeles Lakersi, New York Knicksi i Cleveland Cavaliersi su u subotu ostvarili pobjede na svom terenu u prvom krugu NBA doigravanja i poveli u seriji na četiri pobjede.

Los Angeles Lakers su u prvoj utakmici prvog kruga doigravanja Zapadne konferencije svladali gostujuče Houston Rocketse sa 107-98.. Do pobjede ih je predvodio Luke Kennard s 27 koševa, a LeBron James je dodao 19 koševa i 13 asistencija.

Deandre Ayton je postigao 19 poena uz 11 skokova, a Marcus Smart 15 poena uz osam asistencija za četvrtoplasirane Lakerse koji su igrali bez svoja dva ponajbolja igrača ozlijeđenih Luke Dončića i Austina Reavesa. Kod Houstona, pete momčadi Zapada, najbolji je bio Alperen Sengun s 19 ubačaja, dok su Amen Thompson i Reed Sheppard dodali po 17. I Rocketsi su igrali bez vodećeg strijelca Kevina Duranta koji je ozlijeđen. Serija se igra na četiri pobjede.

Do prve pobjede u seriji stigli su i Denver Nuggets koji su na svom terenu sa 116-105 nadigrali Minnesota Timberwolvese. Nikola Jokić je u pobjedi Denvera sudjelovao s triple-double učinkom od 25 koševa, 13 skokova i 11 asistencija, a Jamal Murray je s 30 koševa bio najbolji strijelac. Denver vodi 1-0 u seriji na četiri pobjede, a druga utakmica doigravanja Zapadne konferencije igra se u ponedjeljak.

Aaron Gordon je završio s 17 poena, od čega je gotovo polovica postignuta tijekom serije Nuggetsa 14-0 u trećoj četvrtini koja ih je dovela u kontrolu nad utakmicom nakon sporog početka. Anthony Edwards, koji je bio upitan nakon što je propustio 11 od posljednjih 14 utakmica regularne sezone Timberwolvesa zbog problema s desnim koljenom, predvodio je Minnesotu s 22 koša. Rudy Gobert je postigao 17 poena i 10 skokova za Timberwolvese, koji su u prvoj četvrtini vodili s čak 12 poena razlike.

U Istočnoj konferenciji New York Knicks su kod kuće sa 113-102 bili bolji od Atlanta Hawksa 102 Karl-Anthony Towns i OG Anunoby pogodili su trice u uzastopnim napadima i započeli odlučujući niz u trećoj četvrtini za domaćina New York, koji se odvojio i pobijedio Atlantu u prvoj utakmici četvrtfinalne serije Istočne konferencije.Jalen Brunson postigao je 19 od svojih 28 poena, najviše na utakmici, u prvoj četvrtini za trećeplasirane Knickse, koji su prošle godine prvi put od 2000. godine stigli do finala Istočne konferencije. Towns je završio s 25 poena i pogodio je 10 od 10 slobodnih bacanja, dok je Anunoby sakupio 18 poena. CJ McCollum postigao je 26 poena za Hawkse, koji su u svoje prvo doigravanje od 2023. krenuli sa šeste pozicije. Jalen Johnson imao je 23 poena, dok su Onyeka Okongwu (19) i Nickeil Alexander-Walker (17) postigli dvoznamenkasti broj poena.

U prvoj utakmici odigranoj sinoć Clevelenad Cavaliers su poveli u seriji na četiri pobjede nakon što su sa 126-113 pobijedili gostujuće Toronto Raptorse.