Kauboji komentirali boje li se ispadanja unatoč dvije pobjede: 'Rezultati nam nisu išli u prilog'

Hrvatska rukometna reprezentacija svladala je Švicarsku (28:24) u drugom kolu drugog kruga Europskog prvenstva, a susret je prokomentirao Zvonimir Srna.

- Važna dva boda, svaka utakmica je sada finale. Ušli smo katastrofa, emocija nula, motivacija nula, ali smo se probudili uz pomoć navijača koji su bili odlični - rekao je Srna za RTL i dodao:

- Švicarska nas nije iznenadila, ispraznili smo se nakon Islanda i bilo nam je potrebno 10 minuta da uđemo u ritam.

Islanđani su dobili Šveđane pa više ne ovisimo sami o sebi.

- Rezultati nam nisu išli u prilog, ali ne obaziremo se. Bilo bi dobro da nam neki rezultat ide u prilog, ali prvo moramo odraditi naš posao.

Slijedi Slovenija.

- Slovenija nije iznenađenje, ali su odigrali odlično prvenstvo s obzirom na izostanak brojnih igrača. Velik je rivalitet i ne sumnjam u pravu mušku utakmicu.

Susret je prokomentirao i kapetan Ivan Martinović.

- Gledamo sebe i želimo pobijediti u svim utakmicama koje nas čekaju - rekao je Martinović koji je zaigrao unatoč ozljedi.

- Zasad sam okej. Nisam mogao skočiti kao inače, ali dao sam sve od sebe, koliko god da me boli. Uvijek želim biti s ekipom, boriti se za Hrvatsku i nadam se da sam to pokazao. Nema puno vremena, regeneracija može odmah početi. Ne razmišljamo o kalkulacijama, imamo dvije utakmice i vjerovat ćemo da možemo u polufinale.

Vratar Dominik Kuzmanović je rekao:

- Nije bila prekrasna igra, ali to se baš i ne gleda. Važno je da smo pobijedili i time smo zadovoljni. U glavama nam je prvih 15 minuta bila utakmica koja se odigrala prije nas. Uspjeli smo se izvući na kraju. Ne smijemo previše razmišljati o kalkulacijama, trebamo se nadati da će nam dvije pobjede biti dovoljne za polufinale.