Plavi, oprez! Lille nikad nije izgubio protiv hrvatskog kluba, rušili su i Hajduk i Rijeku

Lille, koji trenutno zauzima četvrto mjesto u francuskom prvenstvu, u prošlosti je igrao s Hajdukom, Slaven Belupom i Rijekom te izlazio kao pobjednik. Hajduk je tijekom ljeta 1987. boravio na prijateljskom turniru "Stadium Nord" na sjeveru Francuske gdje je u finalu izgubio s 1-3 od Lillea. Do prvog ogleda u nekom službenom natjecanju došlo je 2004. godine. U polufinalu tadašnjeg Intertoto kupa, Lille na je na svom terenu pobijedio s 3-0 Slaven Belupo. Hrvatski predstavnik je dobro otvorio uzvrat u Koprivnici i poveo već u petoj minuti pogotkom napadača Pere Pejića, ali gosti su poravnali u 52. minuti preko bugarskog igrača Vladimira Mančeva. Tih 1-1 bio je konačni rezultat. Lille je ušao u finale gdje je svladao portugalsku Uniao de Leiriju i podigao svoj jedini europski pehar.

Gotovo dvadeset godina kasnije ždrijeb je spojio Lille i Rijeku u pretkolu Konferencijske lige. Rijeka je na stadionu Pierre Mauroy, nazvanom po bivšem premijeru i gradonačelniku Lillea, povela u 24. minuti golom Marca Pašalića. Domaćin je, međutim, to anulirao u 43. minuti, a u 89. je došao do pobjede od 2-1. Riječani su u uzvratu opet poveli 1-0 golom braniča Ivana Smolčića i tako poravnali ukupan rezultat. Utakmica je otišla u produžetke gdje je u 109. minuti Jonathan David donio Lilleu 1-1 i prolazak u grupnu fazu Konferencijske lige. David, 25-godišnji napadač Kanade, ljetos je prešao u Juventus.

Dinamo, drugoplasirana momčad hrvatskog prvenstva, u četvrtak će nastojati nadmašiti pokušaj Rijeke iz 2023. godine. "Plavi" su doputovali u Francusku kao dvanaestoplasirana momčad Europske lige dok se Lille nalazi na devetnaestom mjestu među 36 klubova.

Tijekom 79 godina duge povijesti nogometnog kluba Lille, za njega su igrala četiri hrvatska igrača. Prvi je bio vezni Marko Marić koji je između 2007. i 2010. godine odigrao 6 utakmica i zabio jedan gol. LOSC je potom dočekao Domagoja Bradarića, lijevog beka koji je u Lilleu osvojio naslov prvaka Francuske i Superkup 2021. Tadašnji hrvatski reprezentativni vratar Ivo Grbić proveo je sezonu 2021./2022. u Lilleu na posudbi iz Atletico Madrida. Još jedan hrvatski igrač igrao je za LOSC, ali nikada za prvu momčad. Riječ je o Gregoru Gulisiji, 23-godišnjem beku koji je nastupao s Lilleovim mlađim momčadima između 2020. i 2022. godine. Trenutno igra za Mravince u hrvatskoj drugoj ligi.