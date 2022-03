Petra Martić iznenadila teniski svijet! Izbacila je osvajačicu US Opena

Petra Martić se plasirala u osminu finala velikog WTA 1000 turnira u američkom Indian Wellsu pobijedivši u 3. kolu aktualnu pobjednicu US Opena, 18-godišnju Britanku Emmu Raducanu (WTA - 13.) sa 6:7 (3), 6:4, 7:5 nakon dva sata i 46 minuta borbe.

Martić je drugi put u karijeri došla do osmine finala u Indian Wellsu, a prvi put joj je to uspjelo 2018. kad se probila do četvrtfinala u kojem je bolja od nje u tri seta bila tadašnja prva tenisačica svijeta Rumunjka Simona Halep.

Za plasman u četvrtfinale 31-godišnja Dućanka će igrati protiv Ruskinje Ljudmile Samsonove koja je u 3. kolu svladala Crnogorku Danku Kovinić sa 6:4, 7:6 (4). Povijest međusobnih dvoboja je na strani hrvatske tenisačice koja je slavila u sva tri njihova prijašnja susreta, ali je Samsonova je u međuvremenu napredovala i došla do 32. mjesta na WTA ljestvici.

Za razliku od nje, Martić je pala na 79. mjesto i tek u Indian Wellsu uspjela nanizati tri pobjede, što joj se dogodilo prvi put nakon prošlogodišnjeg WTA 1000 tunira u Rimu.

Martić je protiv Raducanu povela 3:1 u prvom setu pa izgubila četiri gema zaredom, da bi novim 'breakom' za 4:5 uspjela produžiti set i odvesti ga do 'tie-breaka'. U njemu je Britanka bila preciznija i nakon sat vremena igre stigla do početne prednosti.

Raducanu je u drugom setu povela 2:1 s 'breakom', da bi Martić nanizala tri gema pa opet izgubila servis. Ipak, kod vodstva 5:4 Petra je uspjela novim 'breakom' izboriti treći set.

Otvorila ga je vodstvom 2:0, ali je odmah dopustila suparnici povratak. Raducanu je napravila korak prema pobjedi, kad je u devetom gemu po šesti put u meču oduzela servis Martić. No, do meč-lopte nije stigla. Martić je iskoristila treću priliku za 'break' u desetom gemu, a onda profitirala od serije pogrešaka koje je 18-godišnja Britanka napravila u posljednja dva gema u kojima je osvojila svega dva poena.

Konačna statistika je pokazala više pogrešaka Martić (51-41), ali i više izravnih poena (36-28). Presudilo je to što ni u jednom trenutku, bez obzira na kretanje rezultata, Petra nije izgubila koncentraciju i vjeru u preokret koji se na kraju i dogodio.