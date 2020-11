Peruanka doselila u Zagreb, ali ima jedan problem: 'Nemam toliki novac'

Odbojkašice Dinama dobile su ovih dana neobičnom pojačanje. Zasad samo na treninzima. Naime, s dinamovkama je počela trenirati Alanis Regalado, odbojkašica iz Perua koja je s 18 godina igrala Prvu ligu. Njezin prvi klub bio je Sporting Cristal, a ubrzo je postala i juniorska reprezentativka Perua.

– Preselila sam se u Hrvatsku i Zagreb jer imam hrvatskih korijena. Odavde mi je djed. Ne znam koliko ću ostati, a došla sam sa suprugom i desetomjesečnim sinom Bastianom. Kako sam željela nastaviti s odbojkom, zanimalo me gdje mogu barem trenirati i tako sam došla do Dinama. Nazvala sam u klub, baš su igrali utakmicu i pitala sam da li mogu doći gledati. Odgovorili su mi da nema gledatelja. Ponovno sam zvala za tri dana i onda sam rekla kako sam odbojkašica te da sam igrala u Peruu i Brazilu. Brzo smo se dogovorili da mogu trenirati – kaže Alanis.

Prvakinja Rija na pijesku

Na početku karijere igrala je na mjestu primača-pucača, a dana igra na mjestu libera.

– Jednu sezonu igrala sam u brazilskoj ligi, za Botafogu. Dok sam bila u Brazilu, voljela sam igrati odbojku na pijesku pa se mogu pohvaliti da sam osvojila prvenstvo Rio de Janeira – istaknula je Alanis, koja je prije nego što će roditi i doći u Hrvatsku igrala za peruanski klub Regatas Lima.

U Zagrebu namjeravate ostati dulje vrijeme?

– Da, baš sam ovih dana potpisala ugovor o najmu stana na godinu dana. Postoji mogućnost da ostanem i dulje. Sviđa mi se Hrvatska i Zagreb. Uzela sam stan na Krugama pa mi nije daleko odlaziti na trening na Peščenicu – kaže Peruanka.

Vi i sin imate hrvatsku putovnicu, a planirane li naučiti hrvatski?

– O, da. Već sada znam neke riječi. Primjerice, znam reći – došla sam na trening – istaknula je.

Dolazite iz sportske obitelji?

– Moglo bi se reći. Brat igra nogomet u Prvoj ligi Perua u klubu San Marino. Rođak igra za košarkašku reprezentaciju Perua. Visok je 2,05 metara i čini mi se da je krilni centar. I on igra u Peruu, ali ne znam za koji klub. I suprug se bavi profesionalno sportom. On je jedan od boljih drift vozača u Peruu – istaknula je Alanis.

Za one koji ne znaju, drift podrazumijeva zanošenje automobila tijekom vrijeme vožnje, a govori o sposobnosti vozača koji na zanimljiv način, bočnim proklizavanjem i zanošenjem zadnjeg dijela prelazi stazu.

– Koliko sam čitala, u Hrvatskoj ne postoji natjecanje drift vozača, ali zahvaljujući treneru Željku Nojiću, povezao je supruga s nekim ljudima iz automobilske branše. Naime, suprug obožava automobile i sve što je vezano za njih – istaknula je.

6000 eura za registraciju

Postoji li mogućnost da uskoro zaigrate za Dinamo?

– Rado bih igrala, ali ne ovisi o meni. Mislim da brisovnica jako puno košta, a ja trenutačno nemam toliki novac, a vjerojatno ni klub – rekla je Peruanka.

Nino Matjačić, alfa i omega kluba, objasnio je kako stvari stoje.

– Da je odmah registriramo, morali bismo platiti 6000 eura. To je za klub golem novac. Pogotovo u situaciji kada su zbog novih mjera stali svi treninzi i natjecanja u mlađim dobnim uzrastima. Mi smo većinu novca dobivali od članarina, a sada smo ostali bez toga. U domaćem prvenstvu imamo tri daleka gostovanja, u Dubrovnik, Kaštelima i Splitu. Treba nam sam za put 30.000 kuna – priča Matjačić.

No, za Alanis postoji još jedna mogućnost?

– Da, kako ima hrvatsku putovnicu, mogla bi dobiti besplatnu brisovnicu zbog prve registracije. Naime, nju bi registrirali kao hrvatsku igračicu i onda nas to ništa ne bi koštalo – rekao je Nino Matjačić.

Peruanka bi vam bila dobrodošla?

– Zbog COVID sezone i mogućih problema, licencirali smo čak 25 igračica za Super ligu, a kako smo već ostali bez nekih igračica iz raznih razloga, u zimskom prijelaznom roku, za mjesec dana, u planu nam je dopuniti ekipu. Naime, na postignutom rezultatu vidi da je veliki broj igračica – nužan i “isplativ”, pa zbog ozljeda, bolesti i samoizolacija – nije bilo gubitka bodova, baš zbog širine rostera – rekao je Matjačić.

Ciljevi do kraja sezone?

– Kao debitanti u Super ligi kao osnovni cilj bio je označen – ostanak u ligi. To smo već postigli, jer u prvih sedam kola imamo pet pobjeda i dva poraza, te smo trenutačno peti uz 14 bodova. No, sad već bacamo pogled i prema gornjem dijelu tablice. Realno je da trenutačno vrijedimo između petog i osmog mjesta. Ali, kako je ova sezona čudna zbog samoizolacija i karantena, tko zna što je sve još moguće do kraja lige. U ovom trenutku, naš visoko postavljeni cilj bio bi borba za četvrtu poziciju – zaključio je Matjačić.

Alanis je za kraj dodala kako su je sve djevojka jako dobro prihvatile, uz napomenu.

– Moram reći da Dinamo ima lijepe dresove i još ljepšu maskotu – zaključila je 23-godišnja Peruanka.