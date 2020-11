Tyson isprebijao slavnoga glumca, otkriveno u kakvom su stanju jadnika našli u WC-u

Mike Tyson (54), jedan od najvećih boksača svih vremena, vratit će se u noći sa subote na nedjelju u ring nakon 15 godina izbivanja. Nažalost, još uvijek nije jasno pod kakvim će se pravilima boriti protiv Roya Jonesa Juniora, a posljednje informacije govore da će tijekom meča ipak biti dopušten nokaut i da će po svršetku borbe biti proglašen pobjednik.

Iz agencije Triller poručili su da će WBC bodovati meč, a da će jedina razlika u odnosu na ostale borbe biti to što će rukavice biti 12 unci i što će se boksati osam rundi u trajanju od dvije minute umjesto tri.

Živi bili pa vidjeli, no mnogima će u svakom slučaju biti silno zanimljivo vidjeti u kakvome je danas stanju Tyson, koji je svoj posljednji meč odradio protiv Kevina McBridea 11. lipnja 2005. godine u Washingtonu.

Tyson je već tada bio u neprepoznatljivo lošem stanju, poražen je u šestoj rundi te je boksu rekao doviđenja uz omjer od pedeset pobjeda (44 nokautom) i šest poraza.

Prethodno je poražen i od Dannyja Williamsa, a posljednju je pobjedu zabilježio 22. veljače 2003. godine, kada je nokautirao Clifforda Etiennea nakon samo 49 sekundi borbe. Legendarni Mike tada je bio star 36 godina i 237 dana.

Osim boksačkom vještinom, Tyson je uvijek plijenio pažnju i svojim ekstravagantnim privatnim životom. Još 1992. godine osuđen je na šest godina zatvora zbog silovanja tada 18-godišnje Desiree Washington, a svjetlo slobode ugledao je nakon tri godine kada je pušten na uvjetnu kaznu.

Zatvor mu je ponovno prijetio i 2007. godine kada je kod njega pronađen kokain, a jako dobro je prošao i dvije godine kasnije kada je u zrakoplovnoj luci u Los Angelesu napao jednog fotografa.

Nije taj nesretnik bio jedini koji je i izvan ringa od Tysona dobio po tamburi, s godinama su na površinu isplivale priče i o tome kako je namlatio neke slavne glumce.

Mike Tyson boksačka je ikona, uz Muhammada Alija i Georgea Foremana jedan od tri najpopularnija teškaška šampiona svih vremena.



U drugoj polovici 80-ih, kada je rušio sve pred sobom i postao neosporeni prvak svijeta (šampion po svim federacijama) bio je primjer nezaustavljive sile, boksača čijim su protivnicima klecala koljena i na samu pomisao da će se morati boriti s njime.

A kao takav zacijelo je bio posljednji tip kojem biste se htjeli umiješati u privatni život, a baš to učinio je popularni hollywoodski glumac Wesley Snipes.

Tko zna, možda je junaka akcijskih filmova tada prebacilo pa je pomislio da doista ima moći kakve ima lovac na vampire Blade kojeg je glumio ili je pak vjerovao u moć svog borilačkog znanja, a imao je majstorska zvanja u karateu (5. dan) i hibridnoj korejskoj borilačkoj vještini hapkidu (2. dan). Ili možda jednostavno nije ni znao s čijom djevojkom ima posla, jer je dotična Nadica (zvala se Hope) očito švrljala.

Zabačene glave i u nesvijesti

Ništa od toga nije impresioniralo Tysona kada je od svog tjelohranitelja Rudyja Gonzaleza doznao da ga djevojka vara s glumačkom zvijezdom. Po Tysonovu nalogu, bodyguard je pratio dotičnu, a kada ju je locirao sa Snipesom, pozvao je gazdu koji je nasrnuo na glumca kao na sve one nedorasle protivnike koje je pomeo.

U svojoj knjizi “The Inner Ring”, Gonzalez je napisao da je Snipes nastradao u toaletu losangeleškog restorana “Roscoe’s”. – Nakon što je Tyson izašao, otvorio sam vrata toaleta i vidio Snipesa kako sjedi naslonjen na zid, zabačene glave na stranu, u nesvijesti.

Opisao je Rudy i kako je do toga došlo.

– Jedne noći, nakon što je Hope otišla iz njegova apartmana, Mike mi je kazao da je pratim. Otišla je ranije nego obično, kazavši da mora posjetiti prijateljicu pa je Mike htio da doznam kamo je otišla, je li koga zvala, je li pričala s kim. Uzeo sam njegov Lamborghini Diablo i krenuo za njom održavajući siguran razmak.

Parkirala se ispred jednog restorana, izašla iz svog automobila i ušla u crni Lexus. Kada je to čuo, Tyson je sa svojim drugim tjelohraniteljem Anthonyjem Pittsom uskočio u Ferrari Testarossa i dojurio na poprište nevjere.

– Kada ga je Hope spazila, skliznula je iz Snipesova krila i pala na pod. Od straha smrznuti glumac mahao je rukom i vikao: “Ne, Mike, ne. Možemo ovo riješiti. Ne želim probleme.”

Na to je Tyson popularnog glumca pozvao na “razgovor” u toalet.

– Kada sam ušao u lokal, vidio sam da drugi tjelohranitelj blokira vrata zahoda. Nekoliko minuta poslije, čuli smo veliku buku, a potom je Tyson izašao sam. Kada je Mike otišao, otvorio sam vrata toaleta i imao sam što i vidjeti.

Napad na Snipesa nije bio jedini put da se Tyson potukao izvan ringa, no to nije ništa neobično s obzirom na činjenicu da ga je odgajala ulica pa je još kao tinejdžer bio više desetaka puta privođen.

Iron Mike jednom se na ulici potukao i s boksačem, i to s Mitchom Greenom, teškašem s kojim se samo dvije godine prije (1986.) sučelio u Madison Square Gardenu.

Do te “šore” došlo je jer je Green tvrdio da mu Tysonov promotor Don King duguje novac. No i promotor je dobio svoju porciju, i to nogom, u taksiju iz Miamija za Fort Lauderdale.

– Don me sa svojim Rolls Royceom i vozačem dočekao u zračnoj luci, a kada je počeo pričati nešto meni neprihvatljivo iz mene je proključala sva ljutnja i kako je sjedio na prednjem sjedalu, ja sam ga odstraga udario nogom u glavu.

Jednom prilikom Tyson je Kinga zalio vodom, a s obzirom na sve za što ga Tyson optužuje, iznenađuje što je Don King uopće preživio svu njegovu ljutnju.

Naime, osim činjenice da ga je vlastiti promotor besramno pljačkao (sudski su se nagodili na 14 milijuna USD), u optjecaju je i teorija zavjere po kojoj mu je upravo Don King namjestio onu damu zbog koje je Mike završio iza rešetaka.

Također, engleski su mediji svojedobno iz njegove biografije izvadili dijelove koje se tiču njegova ljubavnog života, pa je otkriveno i da je svoju bivšu ženu Robin Givens, s kojom je bio u braku krajem 80-ih, jednoga dana uhvatio u krevetu s Bradom Pittom.

– Mi smo baš bili pred razvodom, a kada sam jednom došao u našu kuću u L.A.-u, vidio sam da nije bila sama. Prvo mi se činilo da je bila u ženskom društvu jer je osoba koja je bila s njom imala dužu plavu kosu. Kasnije se uspostavilo da je to bio Brad Pitt.

Trebali ste mu vidjeti izraz lica kad me ugledao, kao da proživljava posljednje dane u životu – rekao je Tyson pa nastavio: – Molio me da ga ne udarim. Smilovao sam mu se i pustio sam ga da ode, a on je pobjegao glavom bez obzira.

Njegov bivši menadžer Rory Holloway ispričao je priču o njemu i Naomi Campbell​.

– Bila je nekakva zabava u New Yorku i vidio sam da Mike razgovara s nekom lijepom djevojkom. Nisam znao o kome je riječ, ali vidio sam da su zajedno otišli do toaleta. Kako sam ja uvijek morao paziti da Mike ne napravi nekakvu glupost, otišao sam za njima da vidim što se događa.

Čuo sam da su se već upustili u razmjenjivanje strasti pa sam ostao ispred toaleta i svim ljudima govorio da odu na drugi jer je ovaj zauzet. Znate, ta djevojka bila je Naomi Campbell – ispričao je Holloway.

– Konzumirao sam droge, tukao se s opasnim ljudima, a neki su bili veoma ljutiti. Spavao sam za ženama koje su bile u vezi i njihovi su me partneri htjeli ubiti. Jednostavno sam sretan što sam još živ. To je čudo – rekao je jednom Mike Tyson.

Tyson je inače odgojen u katoličkoj obitelji, ali je, tijekom služenja zatvorske kazne zbog silovanja, odlučio prijeći na islam. O sebi je često govorio javno, pa je tako u šokantnoj ispovijesti za ESPN otkrio i potresne detalje iz mladosti.

Otac je napustio njegovu majku s troje djece dok je Mike još išao u osnovnu školu, a posebno ga je potreslo kad je sa 16 godina ostao bez majke, a ubrzo i bez sestre.

– Nikad nisam vidio majku sretnu zbog mene i zbog stvari koje radim. Znala me jedino kao divlje dijete koje trči po ulicama i dolazi kući s novom odjećom za koju je znala da je nisam platio.

Nikad nisam imao priliku pričati s njom i upoznati je. Profesionalno, to nije utjecalo na mene, ali me slomilo osobno i emocionalno – kazao je Tyson i potom šokirao otkrićem da je u adolescentnoj dobi bio silovan.

– Bio sam dječak. On je bio stariji čovjek. Tukao me i seksualno zlostavljao. Nikad ga nakon toga nisam vidio. Naučio sam da to ne znači da si manje muškarac jer ti se to dogodilo. To nije imalo velik utjecaj na moj život. Mislim da sam to prebrodio tijekom boksačkih dana. Nosio sam taj bijes u sebi – kazao je.