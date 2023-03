Perkovac: Kod mene nema kašnjenja i neposluha. Takvi neće igrati dok sam izbornik

Goran Perkovac, novi hrvatski rukometni izbornik, izašao je pred medije uoči kvalifikacijskih utakmica protiv Nizozemske za plasman na Europsko prvenstvo koje će se sljedeće godine u siječnju igrati u Njemačkoj. Još su prije zbog ozljeda otpali Jaganjac, Martinović i Šipić, a jučer je otkazao i Luka Cindrić.

Bolesni Luka Cindrić

– Luka je cijeli tjedan bolestan i pije antibiotike tako da nije igrao ni za Barcelonu u prvenstvenom susretu. Umjesto njega za gostovanje u Eindhovenu neću zvati nikoga, a za uzvratni susret u Osijeku možda pozovem Karpu Sirotića. Inače, imam osjećaj da su dečki nabrijani, da ćemo dati sve od sebe, da je ozračje kompletno pozitivno, da se nešto očekuje od ove reprezentacije. Drago mi je da smo neke igrače vratili u reprezentaciju, mislim da će nam puno značiti – rekao je Goran Perkovac.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A igrači koji su se nakon duljeg vremena vratili u reprezentaciju su Luka Stepančić, Manuel Štrlek, Ilija Brozović, Mateo Maraš i Marin Šego. Novo lice je desno krilo Mario Šoštarić, on je ranije igrao za Sloveniju, a danas sjajno igra u mađarskom Szegedu.

– Već sam dugo u trenažnom procesu, ali donijeli smo u mom klubu Szegedu odluku da s utakmicama krenem tek u drugom dijelu sezone. U srijedu sam odigrao gotovo cijelu utakmicu u Ligi prvaka, treba mi još utakmica, ali iz dana u dan pokazuje se da se isplati ono što sam radio zadnje dvije godine. Puno mi u tome znači i poziv izbornika. Čast je i zadovoljstvo biti tu – istaknuo je Stepančić, a Manuel Štrlek je dodao:

– Siguran sam da, tko god bude igrao, dat će svoj maksimum. Imamo različite tipove igrača na svim pozicijama pa i na krilima i mislim da će izbornik dobro znati mijenjati na terenu. Nizozemci su u strašnom rastu što se rukometa tiče, neće biti lako nama ni nikome s njima. Mislim da smo mi kvalitetniji i da ih možemo dobiti u obje utakmice – dodao je Štrlek.

Hrvatska je u prva dva susreta ostvarila dvije pobjede. Protiv Grčke u Varaždinu bilo je 33:25, a protiv Belgije u gostima 30:27. Nizozemska je pak kao domaćin s jedan razlike dobila Belgiju 25:24, a zatim je poražena u Grčkoj 32:28. Ali treba reći da je u oba ta susreta bila bez svog ključnog igrača Luca Steinsa. Na Svjetskom prvenstvu ove godine u Švedskoj i Poljskoj osvojili su 14. mjesto.

Njihova najjača sedmorka je stalna, imaju dosta dobrih igrača, nemaju širinu kao mi, ali nisu bez veze tu gdje jesu. Igraju možda i najbrži rukomet, svi su niski rastom, jure po terenu, a naš cilj je da oni završavaju svoje napade na devet metara jer to nije njihova kvaliteta, nego prolazak 1 na 1, brzi centar – kaže Perkovac.

U odnosu na početnu postavu Hrvatske koja je igrala na zadnjem Svjetskom prvenstvu u Švedskoj neće biti Slavića na vratima, neće biti Muse na mjestu kružnog napadača, neće biti Cindrića na srednjem vanjskom, a neće biti ni Marina Jelinića na lijevom krilu. Na vratima će vjerojatno početi Šego, na krilima Mandić i Glavaš, na crti Brozović, a u vanjskoj liniji Šarac – Karačić-Klarica.

– Nadam se da će ovo biti posljednje velike promjene. Želim imati na raspolaganju igrače koji će zajedno igrati tri-četiri godine. Što se tiče promjena igrača, posebice u obrani, nemam puno vremena da nešto posebno uigravamo. Ali svi naši igrači znaju kako se igra rukomet, moramo samo napraviti neke promjene u nijansama. Morat ćemo spriječiti brzu igru Nizozemske, kontre, polukontre, ako to uspijemo, siguran sam da ćemo pobijediti. Nemamo puno mogućnosti izmišljanja u obrani. Vrlo bih rado igrao 3-2-1, mislim da imamo potencijal za to, ali sada je najlakše igrati 5-1 i 6-0 jer smo to navikli. Ako bude trebalo igrati presing, igrat ćemo i to. Najbitnije je da dobijemo tu utakmicu. Oni su već izgubili jednu utakmicu od Grčke, tako da je velika šansa da mi idemo kao broj jedan, ali najbitnije je da uopće odemo na taj Euro – naglasio je Perkovac.

Nema mjesta neposluhu

Hrvatska želi biti prva na kraju kvalifikacija kako bi ostala u prvoj jakosnoj skupini ždrijeba.

– Drago mi je da je rasprodana dvorana u Osijeku za nedjeljnu utakmicu, a vjerujem da bi tako bilo da smo igrali u bilo kojem gradu u Hrvatskoj. Ponavljam, imam osjećaj da dečki jedva čekaju da krenu utakmice, a isto tako jako dobro znaju da kod mene nema mjesta za neposluhe, kašnjenja i neodgovornosti u igri. Takvi igrači sigurno neće više igrati dok sam izbornik – zaključio je Perkovac.