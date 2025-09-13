Naši Portali
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
ZAVRŠILO 5:3

VIDEO Perišić asistirao u ludnici od utakmice, vatreni izveo ključan potez za pobjedu

2024-09-22 Fortuna Sittard v PSV Eindhoven - Dutch Eredivisie
BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
13.09.2025.
u 21:22

Perišić je odigrao čitav susret za PSV koji je na vrhu ljestvice sa 12 bodova, jednim više od drugog Ajaxa koji je ranije u subotu sa 3-1 kao domaćin svladao PEC Zwolle, a tri više uz dvije utakmice više od trećeg Feyenoorda

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić bio je asistent za četvrti pogodak PSV-a iz Eindhovena u 5-3 gostujućoj pobjedi protiv NEC-a u Nijmegenu u susretu 5. kola nizozemskog prvenstva.

Perišićev ubačaj u 49. minuti Pepi je iskoristio za povećanje prednosti PSV-a na 4-1 u tom trenutku. Bio je to Pepijev drugi gol na utakmici, on je i započeo golijadu u 12. minuti. U prvom poluvremenu su još Van Bommel (30) i Veerman (34) zabijali za goste, a Misidjan (32) za domaće. Nakon drugog gola Pepija NEC se približio na 4-3 preko El Kachatija (53) i Cheryja(69), da bi Boadu (72) postavio konačni rezultat.

Darko Nejašmić je igrao od 80. minute za NEC, dok je Josip Šutalo u pobjedi Ajaxa sudjelovao od 67. minute.

Darko Nejašmić je igrao od 80. minute za NEC, dok je Josip Šutalo u pobjedi Ajaxa sudjelovao od 67. minute.

