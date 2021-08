Pep priprema megatransfer, ali ne onaj kojem se nadao: 'Leo Messi ne dolazi u City'

Rastanak Barcelone i Lea Messija nije samo šokirao zaljubljenike u katalonski klub, kao i one uključene u njega, šokirao je i Pepa Guardiolu, upravu i navijače Manchester Cityja.

Samo nekoliko sati prije službene objave Barcelone, City je za rekordnih stotinu milijuna funti doveo Jacka Grealisha iz Aston Ville te mu dao dres s brojem deset. Time se dalo do znanja da Guardiola gradi momčad za budućnost te da bi 25-godišnjak trebao biti nositelj iste te budućnosti.

Time se objasnila i činjenica da nitko nikad nije plaćen tolik novac. U Engleskoj. I kad se činilo da je to posao godine, pojavila se vijest da na tržište dolazi jedan slobodan igrač - Messi! Nosi broj deset, apsolutna je zvijezda gdje god bi se pojavio i City se u startu morao oprostiti od ideje da će ga dovesti.

Stoga, morat će nastaviti s planom smjene generacija i nadati se da će igrač koji nije u prvih 11 engleske reprezentacije te je ime stvorio u donedavnom drugoligašu, klubu koji ipak nije istinska pozornica mogućnosti najviše razine, potvrditi da vrijedi koliko je plaćen. Znači, morao bi biti najbolje što je viđeno u Engleskoj.

To djeluje nemoguće, ali u današnjim vremenima rasipništva u nogometu, malo koga je briga. Uostalom, to rasipništvo je Barcelonu koštalo Messija, najboljeg koji je nosio njen dres. I na kraju ode bez ikakve odštete. Pandemija koronavirusa svakako je raskrinkala one koji bez odgovornosti i istinskih sposobnosti vode velike organizacije, inače navikle na prihode koji su tijekom krize izostali. Rashodi su pak ostali jer teško se odreći luksuza.

- Mogu potvrditi da nećemo ni pokušati dovesti Messija. Ali za Harryja Kanea smo još uvijek zainteresirani - potvrdio je Guardiola za BBC.

Nije mu bilo lako, htio je još jednom u karijeri raditi s genijalnim Argentincem, kojeg sad samo čudo može spriječiti od odlaska u PSG.

Što se Kanea tiče, odbio se vratiti s godišnjeg odmora i time navukao bijes kluba na sebe no očito ionako više ne planira biti igrač Tottenhama pa ne smatra da mora iskazati poštovanje prema klubu koji mu je sve omogućio. Ujedno, upravo Kane bi trebao srušiti rekord koji je postavio Grealish, a priča se o nekih 120 milijuna funti.

Time bi Grealish bar malo tereta maknuo sa svojih leđa i lakše se priviknuo na nešto čemu nikad nije svjedočio, uz svo poštovanje prema Aston Villi, u svojih 25 godina života - igranje i rad s velikim nogometnim klubom.

