Pep o porazu: To je Anfield, publika me gađala kovanicama

Zadnja utakmica 10. kola engleskog Premiershipa ujedno je i bila najzanimljivija po renomeu klubova. Na Anfieldu su igrali Liverpool i Manchester City, a minimalna pobjeda otišla je u ruke Redsa golom Mohameda Salaha u u 76. minuti.

Tijek dvoboja prokomentirao je trener gostiju Pep Guardiola.

- To je Anfield. Odigrali smo dobru utakmicu, ali u ovakvim susretima su razlike minimalne i pogreške se kažnjavaju. Mi smo napravili pogrešku i zato smo izgubili. Igrali smo na pobjedu. Nakon 1:0 je publika bila glasna, ali mi smo bili bučniji.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION Liverpool's Mohamed Salah battles with Manchester City's Bernardo Silva during the Premier League match at Anfield, Liverpool. Picture date: Sunday October 16, 2022. Photo: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Građini su bili stigli do jednog zgoditka, zabio je Phil Foden, ali mu je isti poništen zbog prekršaja Erlinga Haalanda nad Fabinhom na početku akcije.

- Sudac je vikao da igramo, da je bilo milijun ovakvih prekršaja i da je ovaj poseban samo po tome što smo mi zabili gol. Dakle, poništili su nam gol samo zato što smo ga mi zabili. Da nismo, ne bi ga niti poništili. To je Anfield. Publika me pokušala pogoditi kovanicama i nekim predmetima, ali nisu me ni dotakli. Možda će sljedeći put biti uspješniji - zaključio je Guardiola.

