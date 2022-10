Prvi poraz Guardiole: Klopp pocrvenio, komična greška za trijumf Redsa

U posljednjoj utakmici 10. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool je na svom Anfieldu svladao Manchester City s 1:0 (0:0).

U siromašnoj utakmici tijekom koje je City imao jalovu nadmoć, a LIverpool se ograničio na protunapade pobjednika je odlučio Mohamed Salah u 76. minuti. Nakon ispucavanja Allisona Cancelo je promašio loptu pa je Salah izbio sam ped Edersona te ga rutinirano svladao.

S ova tri boda Liverpool je skočio na osmo mjesto sa 13 bodova, 10 manje od drugog Cityja.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION Liverpool's Mohamed Salah battles with Manchester City's Bernardo Silva during the Premier League match at Anfield, Liverpool. Picture date: Sunday October 16, 2022. Photo: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Suparnik zagrebačkog Dinama u skupini E Lige prvaka Chelsea nastavio je nizati pobjede pod novim menadžerom Grahamom Potterom, "plavi" su kao gosti svladali Aston Villu sa 2:0 (1:0). Strjelac oba gola bio je Mason Mount, on je u 6. minuti iskoristio veliku pogrešku domaćeg stopera Mingsa, da bi u 65. iz slobodnog udarca po drugi put svladao Martineza. Hrvatski veznjak Mateo Kovačić igrao je do 65. minute za Chelsea.

Ovo je peta uzastopna pobjeda Chelseaja u svim natjecanjima kojom je stigao na 19 bodova te se nalazi na četvrtoj poziciji s osam bodova manje od vodećeg Arsenala. Aston Villa je 17. s osam bodova.

Chelsea i Dinamo igrat će u posljednjem kolu 2. studenoga na Stamford Bridgeu, a nakon četiri kola u skupini E Chelsea je vodeći sa sedam bodova, jendim više od drugog RB Salzburga, a tri više od trećeg Milana i četvrtog Dinama.

Arsenal je zadržao vrh ljestvice minimalnom 1:0 (0:0) pobjedom na gostovanju kod Leeds Uniteda. Jedini gol postigao je Saka u 35. minuti snažnim udarcem pod gredu iskosa s desne strane. Inače, susret je bio prekinut već u 2. minuti na 40-ak minuta zbog nestanka struje. Domaći su najveću priliku za poravnanje imali u 63. minuti, ali Bamford je tada promašio kazneni udarac.

Arsenal sada ima 27 bodova, četiri više od Manchester Cityja i Tottenham Hotspura. Leeds je 15. s devet bodova.

Hrvatski stoper Duje Ćaleta-Car igrao je od 42. minute u 1-1 (0-1) domaćem remiju Southamptona protiv West Ham Uniteda. Domaće je u vodstvo doveo Perraud (20), a poravnao je Rice (64). Southampton je 18. s osam bodova, tri manje od 11. West Hama.

Manchester United i Newcastle United su podijelili bodove na Old Traffordu igrajući 0:0.

Standings provided by Sofascore

>> Cristiano Ronaldo ubrizgava botoks u penis, otkriveno zašto

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A