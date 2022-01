Pavlek komentirao uspjeh našeg skijanja: Velika stvar, oni imaju teret na leđima

Nikad se nije dogodilo da je hrvatsko skijanje u istom danu imalo šestero skijaša među osvajačima bodova. A zbilo se to upravo jučer u Sloveniji i Švicarskoj, pri čemu nam je povijesnost ovog dana potvrdio i sam direktor Vedran Pavlek:

– Šestero u drugoj vožnji i još k tome svi u cilju. Velika je to stvar! Imaju i oni teret na leđima.

Najprije su u Kranjskoj Gori do bodova došle Leona Popović (20. mjesto) i Zrinka Ljutić (26.), a potom je to isto u Adelbodenu pošlo za rukom Filipu Zubčiću (15.), Samuelu Kolegi (21.), Mateju Vidoviću (24.) i Istoku Rodešu (25.).

Zrinka skinula teret s leđa

Premda je 24-godišnja Leona bila bolje plasirana i 16. put osvojila bodove u Svjetskom kupu, sa svojim plasmanom zacijelo je bila mnogo sretnija 17-godišnja Zrinka kojoj je to bio važan biografski dan. Naime, nada hrvatskog skijanja prvi put je ušla u drugu vožnju Svjetskog kupa i u 14. pokušaju osvojila i prve bodove. Prvih pet bodova koji bi, ako se doista ostvare prognoze o velikoj karijeri, mogli biti važan biografski podatak.

A da osvoji pokoji bod više, Zrinki su pomogle i dvije od tri najbolje slalomašice današnjice. Nakon što se to dogodilo Austrijanki Katharini Liensberger, kolac je haklala i najsvestranija skijašica današnjice Mikaela Shiffrin. A to je onda iskoristila najbolja slalomašica današnjice Petra Vlhova i ostvarila petu pobjedu u ovosezonskih šest slaloma. A za sjajnu Slovakinju bila je to 12. pobjeda u posljednjih 19 slalomskih utrka.

Druga je bila "vječita druga" Wendy Holdener, vodeća nakon prve vožnje. Kurioziteta li, ovo je za vrsnu Švicarku bilo 29. postolje u slalomu, disciplini u kojoj nikako da se domogne pobjede. Treća je bila Šveđanka Larsson za koju je to prvo postolje nakon dvije godine i oporavka od teške ozljede.

Svojevrsni peh, već drugu utrku zaredom, dogodio se Andrei Komšić. U Zagrebu je u utorak u prvom laufu imala 32. vrijeme, a u nedjelju u Kranjskoj Gori 31. Zapravo, od prve druge vožnje u karijeri dijelilo ju je samo šest stotinki, a prva ispred nje, posljednja koja ulazi u drugi lauf, bila je reprezentativna kolegica Zrinka Ljutić.

Još na Sljemenu Zrinka je kazala kako vjeruje da će se njeni prvi bodovi dogoditi već ove sezone i došla je do njih već u prvoj sljedećoj utrci.

– Sretna sam da sam se oslobodila svojevrsnog tereta tog iščekivanja. A ja sam očekivala da će se ovo dogoditi i prije 14. nastupa u Svjetskom kupu. U svakom slučaju, ovaj put mi je bilo važno da osvojim prve bodove, a kada se drugi put nađem u takvoj prilici, onda ću pokušati ići po više. Doduše, ja uvijek idem punom snagom, no u podsvijesti sam vjerojatno bila ukočena jer mi je bilo jako važno da uđem u cilj i u drugoj vožnji.

Zrinkin otac i trener Amir također nije odveć likovao već je kazao:

– Ovo je svojevrsno olakšanje koje nam je došlo u posljednji čas jer smo odlučili da ćemo nakon Schladminga, koji je u utorak, voziti utrke Europskog kupa kako bismo ondje zaradili neke bodove. Koliko god u Svjetskom kupu te druge vožnje bile blizu, to ipak ostavlja trag na psihu.

"Pomogli" i izletjeli favoriti

Baš kao u Kranjskoj Gori, i u Adelbodenu su izlijetali favoriti i to više njih. Već u prvom laufu iz natjecanja su ispali Foss-Solevaag, Noel i Jakobsen, u drugom je pogriješio Pinturault, a vrsnom Francuzu ovo je bio 290. nastup u Svjetskom kupu.

Norvežanin Foss-Solevaag tako je opet ispao tragičar. Nakon što je u Zagrebu imao najbolje vrijeme prve vožnje, ta je utrka otkazana, a ovdje je pak izletio sa startnim brojem jedan. Tragičar je svakako bio i Austrijanac Fabien Gstrein kojem se smiješilo prvo postolje u karijeri nakon što je u prvom laufu dijelio najbrže vrijeme sa sunarodnjakom Manuelom Fellerom. No, za razliku od Fellera koji je to iskoristio i osvojio drugo mjesto, Gstrein je izletio i tako priuštio Johannesu Strolzu najveći trenutak karijere. Čovjek nikad nije bio na postolju u karijeri, a iz Adelbodena će u, sljedeću postaju Svjetskog kupa, otputovati kao pobjednik.

A njegova pobjeda jako dobro oslikava koliko i majka priroda katkada može pomoći. Naime, ovaj Austrijanac sjajno je iskoristio rapidno poboljšanje vremena (prestao je padati snijeg i vidljivost je bila puno bolja) pa se sa startnim brojem 38. vinuo do 7. mjesta prve vožnje. A onda je još i pobijedio i to kao skijaš koji je ispao iz austrijske reprezentacije i svoju sezonu sam plaća.

Može se reći da su poboljšane vremenske uvjete iskoristili i Samuel Kolega, kojem su ovo drugi bodovi u karijeri, i Istok Rodeš koji je u svom prvom ovosezonskom nastupu odmah došao do bodova. U kolovozu je, baš u Švicarskoj, ozlijedio lakat i završio na operaciji.

– Bio bih sebičan kada bih rekao da sam nezadovoljan osvojenim bodovima nakon operacija, rehabilitacije i samo dva tjedna treninga – kazao je sretni povratnik Varaždinac Istok Rodeš.

