Pale teške riječi: 'Neka se j***, s njim ne želim imati nikakvog posla'

Četverostruki svjetski prvak u formuli 1 Nizozemac Max Verstappen iz Red Bulla rekao je kako je "izgubio svo poštovanje" prema Mercedesovom rivalu Britancu Georgeu Russellu nakon što mu je oduzet pole position na Velikoj nagradi Katra.

Verstappen je slavio na stazi u Lusailu, ostvarivši 62. pobjedu u karijeri te devetu ove sezone, međutim komentirao je situaciju koja se dogodila nakon kvalifikacija.

Nizozemac je bio najbrži u kvalifikacijama, međutim kažnjen je zbog blokiranja Georgea Russella i tako ostao bez najbolje startne pozicije. Russell je dobio "pole position", dok je Verstappen strartao s druge pozicije.

"Imam puno poštovanja prema mnogim vozačima, ali sam potpuno izgubio to poštovanje prema njemu (Russellu)," kazao je Verstappen nizozemskoj televiziji Viaplay.

"Mislim da je smiješno kako mi je pokušao iznuditi "jedanaesterac". I bio sam jako ljut na njega zbog toga. On to uvijek radi vrlo lijepo ovdje ispred kamere, ali onda kada ste unutra s njim osobno, to je jednostavno druga osoba," dodao je.

Otkrio je kako je bio iznenađen ponašanjem svojeg kolege u sobi sa sucima.

"Bio sam prilično iznenađen u sobi sa sucima, zbog svega što se događalo. Bilo je razočaravajuće jer sam mislio kako svi poštujemo jedni druge. Tijekom karijere u toj sam sobi bio mnogo puta s ljudima s kojima sam se utrkivao, ali nikada nisam vidio da netko toliko pokušava nauditi nekome," dodao je.

Marca piše da je Verstappen također za nizozemske medije rekao sljedeće:

"Ma nek se j***, ne želim s njim imati nikakvog posla."

Do kraja sezone ostala je tek VN Abu Dhabija, 8. prosinca. Nizozemac je već ranije osigurao četvrti naslov svjetskog prvaka.