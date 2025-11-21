Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVOST NA MAKSIMIRU

Pala je odluka: Kovačević uveo veliku promjenu! Evo zašto nije dao izjavu uoči važne utakmice

Zagreb: Mario Kova?evi? najavio utakmicu izme?u Dinama i Istre
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
21.11.2025.
u 14:21

To je njegovo pravo, njegova mogućnost, ali mora biti svjestan da mediji mogu bez njegovih izjava, ali da nije u redu takav odnos prema navijačima

Dinamo je pod vodstvom Zvonimira Bobana ljetos krenuo s velikim promjenama, potpuno je redizajnirao momčad, riješio se velikog broja igrača, doveo 'hrpu' novih i i sve je to na početku sezone izgledalo jako dobro, možda i bolje od očekivanog s obzirom na to koliko se momčad promijenila. No, onda je stigla i kriza, nekoliko neočekivanih poraza poslije velikih i važnih pobjeda. Kad se spoji nekoliko takvih poraza, onda je jasno da se počne pričati o krizi, da je prvi na udaru trener. Mario Kovačević dosad se dobro nosio s kritikama, kad god bi izašao pred medije bio je nasmijan, dobro raspoložen i samo je hvalio svoje igrače za rad tijekom tjedna. No, nakon opetovanih, ali zasluženih kritika, i Kovačević je odlučio uvesti nekakve reforme.

Dosad pristupačni trener nakon 7:0 pobjede u kupu nad Karlovcem odlučio je ne prenositi svoje dojmove navijačima Dinama. Ne medijima koji samo prenose njegove misli, nego navijačima. Odradio je samo ono što je morao, dao je izjavu TV kući koja ima TV prava i otišao. To je njegovo pravo, njegova mogućnost, ali mora biti svjestan da mediji mogu bez njegovih izjava, ali da nije u redu takav odnos prema navijačima.

Trener Dinama mora istrpjeti kritiku, a kritika i prema njemu i prema igračima nije mogla izostati nakon poraza od Gorice, Lokomotive, Vukovara i Istre. Mediji su čak bili puno manje oštri negoli su to navijači na društvenim mrežama, ali kažemo, njegovo je pravo maknuti se od medija iako to niti jednom treneru dosad nije donijelo ništa dobroga. Ima se pravo ljutiti ako ga je netko kritizirao na nenogometnim područjima, ali zbog kritika izdanja njegovog nogometnog rukopisa ne bi trebao bježati od javnosti. Dinamo je sa 7:0 pobjedom u osmini finala kupa u Karlovcu najavio da je našao izlaz iz krize. No, potvrdu da je doista tako trebali bismo vidjeti već sutra kada plavi u Maksimiru dočekuju neugodni Varaždin koji je plavi u prvoj četvrtini plavima 'otkinuo' dva boda i to baš kad je Dinamo bio u sjajnom, pobjedničkom otvaranju sezone i na određeni način tu su krenuli problemi Kovačevićeve momčadi.

FOTO Ovo su najluđe frizure u povijesti nogometa! Neke od ovih je teško i objasniti
Zagreb: Mario Kova?evi? najavio utakmicu izme?u Dinama i Istre
1/18

U Karlovcu trener plavih nije imao sve igrače na raspolaganju zbog reprezentativnih obveza, ali i bez njih je taj posao odrađen besprijekorno. Za današnju utakmicu vraćaju mu se reprezentativci i sigurno će, u odnosu, na Karlovac, biti promjena u momčadi koja će danas istrčati. No, ipak ne bi smio zaboraviti neke od igrača koji su mu donijeli prolazak u četvrtfinale kupa. Ponovno se pokazalo da Luka Stojković puno znači u ofenzivnim akcijama plavih, taj dečko je igrao sjajno u Lokomotivi i zbog toga je kupljen, imao je nesreću da mu strada koljeno, ali vratio se i bio je odličan i na pripremama u Sloveniji. I kad smo razgovarali s novopridošlim strancima u Dinamo svi su nam rekli da im se posebno sviđa Stojković. No, kad je sezona krenula Stojković nije bio u prvom planu. A plavi su patili baš u tim ofenzivnim akcijama, u momčadi je bilo previše 'šestica i osmica', nije bilo igrača koji će gurnuti zadnji pas, koji će opaliti po golu. Stojković sve to ima, bio je najbolji igrač plavih u debaklu protiv Istre, jedini je nešto ozbiljno i konkretno pokušavao, tako je nastavio i u Karlovcu i voljeli bismo ga vidjeti i u današnjoj postavi jer Dinamu može donijeti puno dobrih stvari i važniji je Kovačeviću od mikrofona koje je ugasio.

Vidjet ćemo kakve ideje ima Kovačević za današnji vezni red jer mu se vraća Bennacer, ali bit će zanimljivo vidjeti i kako će posložiti ostatak momčadi. U Karlovcu je Varela pokazao da zaslužuje veću pažnju, dečko bi morao igrati više, pogotovu kad Dinamo ima solidno pozitivan rezultat, možda nije još fizički spreman za prvih jedanaest, ali ga svakako treba razvijati, a to je moguće samo kroz utakmice. Sad kad su se vratili Hoxha za lijevo, a Lisica i Bakrar za desno krilo upitno je koliko će dobiti prilika. Ono što svakako mora riješiti je pitanje desnog beka jer je jedini na toj poziciji, Moris Valinčić, i dalje izvan pogona i bit će do kraja polusezone, Kovačevićeva rješenje dosad nisu bila dobra.
Ključne riječi
HNL Dinamo mario kovačević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-20/PXL_091125_141656461.jpg
Premium sadržaj
Branitelj naslova

Igrači ne razumiju Sanchezov sustav, a mentalitet su otkrile njegove izjave nakon velikog kiksa Rijeke

Zbog vrlo slabog ulaska u sezonu smijenjen je osvajač dvostruke krune Radomir Đalović, no pod njegovim nasljednikom Victorom Sanchezom zasad se ne vidi opipljiv napredak. Jasno, španjolski je stručnjak zasad odradio samo 12 utakmica na klupi Rijeke, no čak i kad u obzir uzmemo onu klasičnu izliku o vremenu i prilagodbi za trenera, učinak od po četiri pobjede, remija i poraza u tih 12 susreta debelo je ispod onoga što bi klub poput Rijeke trebao pružati.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Video sadržaj
GOTOVO PA NE POSTOJI

Jako rijetka pojava: Igrač Dinama u manje od 24 sata odigrao dvije natjecateljske utakmice!

U prvoj polovici 20. stoljeća je takva praksa bila češća, sve dok liječnici nisu počeli imati veći utjecaj u profesionalnom nogometu. U modernom nogometu je, pak, ova praksa gotovo pa nepostojeća, jer liječnici ne dozvoljavaju nastupe igračima koji nemaju barem 50-60 sati odmora između utakmica, a optimalna količina vremena za dovoljnu rekuperaciju je 72 sata

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Uživo
Video sadržaj
NATRPALI DOMAĆINA

Dominantni Dinamo uvjerljivo razbio Karlovac i izborio četvrtfinale hrvatskog kupa (0:7)

Vodstvo kluba predvođeno predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom pružilo je podršku treneru Mariju Kovačeviću, a reprezentativna stanka očito je idealno došla Dinamu kako bi u Maksimirskoj 128 "previli rane". Dinamo je sav posao na "Čavleku" obavio u prvom poluvremenu postigavši četiri gola, dok su u gosti u nastavku još tri puta tresli suparničku mrežu.

Učitaj još

Kupnja