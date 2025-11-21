Pala je odluka: Kovačević uveo veliku promjenu! Evo zašto nije dao izjavu uoči važne utakmice

Dinamo je pod vodstvom Zvonimira Bobana ljetos krenuo s velikim promjenama, potpuno je redizajnirao momčad, riješio se velikog broja igrača, doveo 'hrpu' novih i i sve je to na početku sezone izgledalo jako dobro, možda i bolje od očekivanog s obzirom na to koliko se momčad promijenila. No, onda je stigla i kriza, nekoliko neočekivanih poraza poslije velikih i važnih pobjeda. Kad se spoji nekoliko takvih poraza, onda je jasno da se počne pričati o krizi, da je prvi na udaru trener. Mario Kovačević dosad se dobro nosio s kritikama, kad god bi izašao pred medije bio je nasmijan, dobro raspoložen i samo je hvalio svoje igrače za rad tijekom tjedna. No, nakon opetovanih, ali zasluženih kritika, i Kovačević je odlučio uvesti nekakve reforme.

Dosad pristupačni trener nakon 7:0 pobjede u kupu nad Karlovcem odlučio je ne prenositi svoje dojmove navijačima Dinama. Ne medijima koji samo prenose njegove misli, nego navijačima. Odradio je samo ono što je morao, dao je izjavu TV kući koja ima TV prava i otišao. To je njegovo pravo, njegova mogućnost, ali mora biti svjestan da mediji mogu bez njegovih izjava, ali da nije u redu takav odnos prema navijačima.

Trener Dinama mora istrpjeti kritiku, a kritika i prema njemu i prema igračima nije mogla izostati nakon poraza od Gorice, Lokomotive, Vukovara i Istre. Mediji su čak bili puno manje oštri negoli su to navijači na društvenim mrežama, ali kažemo, njegovo je pravo maknuti se od medija iako to niti jednom treneru dosad nije donijelo ništa dobroga. Ima se pravo ljutiti ako ga je netko kritizirao na nenogometnim područjima, ali zbog kritika izdanja njegovog nogometnog rukopisa ne bi trebao bježati od javnosti. Dinamo je sa 7:0 pobjedom u osmini finala kupa u Karlovcu najavio da je našao izlaz iz krize. No, potvrdu da je doista tako trebali bismo vidjeti već sutra kada plavi u Maksimiru dočekuju neugodni Varaždin koji je plavi u prvoj četvrtini plavima 'otkinuo' dva boda i to baš kad je Dinamo bio u sjajnom, pobjedničkom otvaranju sezone i na određeni način tu su krenuli problemi Kovačevićeve momčadi.

U Karlovcu trener plavih nije imao sve igrače na raspolaganju zbog reprezentativnih obveza, ali i bez njih je taj posao odrađen besprijekorno. Za današnju utakmicu vraćaju mu se reprezentativci i sigurno će, u odnosu, na Karlovac, biti promjena u momčadi koja će danas istrčati. No, ipak ne bi smio zaboraviti neke od igrača koji su mu donijeli prolazak u četvrtfinale kupa. Ponovno se pokazalo da Luka Stojković puno znači u ofenzivnim akcijama plavih, taj dečko je igrao sjajno u Lokomotivi i zbog toga je kupljen, imao je nesreću da mu strada koljeno, ali vratio se i bio je odličan i na pripremama u Sloveniji. I kad smo razgovarali s novopridošlim strancima u Dinamo svi su nam rekli da im se posebno sviđa Stojković. No, kad je sezona krenula Stojković nije bio u prvom planu. A plavi su patili baš u tim ofenzivnim akcijama, u momčadi je bilo previše 'šestica i osmica', nije bilo igrača koji će gurnuti zadnji pas, koji će opaliti po golu. Stojković sve to ima, bio je najbolji igrač plavih u debaklu protiv Istre, jedini je nešto ozbiljno i konkretno pokušavao, tako je nastavio i u Karlovcu i voljeli bismo ga vidjeti i u današnjoj postavi jer Dinamu može donijeti puno dobrih stvari i važniji je Kovačeviću od mikrofona koje je ugasio.

Vidjet ćemo kakve ideje ima Kovačević za današnji vezni red jer mu se vraća Bennacer, ali bit će zanimljivo vidjeti i kako će posložiti ostatak momčadi. U Karlovcu je Varela pokazao da zaslužuje veću pažnju, dečko bi morao igrati više, pogotovu kad Dinamo ima solidno pozitivan rezultat, možda nije još fizički spreman za prvih jedanaest, ali ga svakako treba razvijati, a to je moguće samo kroz utakmice. Sad kad su se vratili Hoxha za lijevo, a Lisica i Bakrar za desno krilo upitno je koliko će dobiti prilika. Ono što svakako mora riješiti je pitanje desnog beka jer je jedini na toj poziciji, Moris Valinčić, i dalje izvan pogona i bit će do kraja polusezone, Kovačevićeva rješenje dosad nisu bila dobra.