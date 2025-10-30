Pala je odluka: Igor Vori ostaje trener Sesveta, legenda hrvatskog rukometa ima povjerenje uprave

Igor Vori ostaje do kraja sezone prvi trener rukometaša Sesveta. Tako su odlučili čelni ljudi kluba. Podsjetimo se, Vori je sjeo na klupu nakon što je otišao Željko Babić. Za sada Voriju ide jako dobro, u derbiju domaćeg prvenstva slavio je u Dugom Selu, u Europskoj ligi osvojio je veliki bod u susretu s jakim švedskim Kristianstadom. Slijede derbi s Našičanima, te Europska domaća utakmica protiv francuskog Toulousea.

- Mi smo jedina od 32 momčadi Europske lige koja u rosteru nema nijednog stranca. Igramo samo s domaćim igračima, neki su ponikli u klubu neki su došli iz drugih klubova. Ponosni smo na našu omladinsku školu koja broji 450 igrača. Imamo 13 trenera mlađih dobnih skupina, a sve to zajedno odlično koordinira Josip Cvetković – rekao je uvodu Igor Vori.

Uz to što nemaju nijednog stranca, Sesvečani su najmlađa momčad Europske lige, s prosjekom oko 23 godine.

- Ove sezone priključili smo dva 19-godišnjaka prvoj momčadi. Cilj je da svake godine iz omladinskog pogona priključimo po jednog ili dva igrača seniorima – dodao je Vori.

Sesvećani su već godinama treća momčad lige. Što se mora napraviti da bude druga, ispred Nexea?

- Mi jako dobro znamo gdje je naše mjesto u Hrvatskoj. Ali, to ne znači da protiv Zagreba ili Nexea ne idemo po pobjedu. Ako nam se pruži prilika mi ćemo je sigurno znati iskoristiti. Uostalom, Našičane smo godinama unazad nekoliko puta pobjeđivali, kod nas ali i kod njih. Naravno da su nam ovogodišnji ciljevi biti najmanje treći u domaćem prvenstvu i ako je moguće igrati finalu domaćeg kupa. U Europi smo dokazali da možemo igrati sa svima i cilj je osvojiti puno više bodova nego lani kada smo osvojili samo dva – rekao je Vori.

Klub se ojačao i s financijske strane. Triglav osiguranje d.d. i Muški rukometni klub Sesvete potpisali su ugovor o sponzorstvu kojim je Triglav osiguranje postalo generalni sponzor kluba. Tajko će se od sada klub službeno zvati Sesvete Triglav osiguranje. Ugovor su potpisali Ante Jović, direktor Sektora za osiguranje korporativnih klijenata u Triglav osiguranju i Josip Ćurković, predsjednik MRK-a Sesvete.

- U svakom sportu, kontinuitet i podrška ključni su za napredak. Triglav osiguranje prepoznalo je našu energiju, sustav i predanost te nam pružilo ruku partnerstva koje će nam omogućiti stabilnost i dodatni zamah. Veselimo se zajedničkom putu i vjerujemo da će ova suradnja biti primjer kako se uz prave partnere mogu graditi uspjesi koji nadahnjuju. Ovim partnerstvom započinje novo, ambiciozno poglavlje u razvoju jednog od najuspješnijih i najstabilnijih rukometnih kolektiva u Hrvatskoj. zaključio je Josip Ćurković, predsjednik MRK-a Sesvete.

Ne treba zaboraviti da su iz Sesveta ne tako otišla tri sjajna igrača - Čaprić u Eisenach, Gavrić Zagreb, te iskusni Marić u Budai. Na pragu da naprave sjajnu karijere iz današnje momčadi svakako su Raužan i Baković. MRK Sesvete prepoznat je kao rukometno središte koje sustavno razvija mlade talente i odgaja generacije igrača s jasnim sportskim i životnim vrijednostima. Kroz više od 500 aktivnih članova i široku bazu mladih polaznika, kao i kroz jednu od najperspektivnijih škola rukometa u državi, klub već godinama pokazuje kako predanost, rad i vizija mogu izgraditi vrhunski sportski kolektiv i pritom ostati čvrsto ukorijenjeni u lokalnoj zajednici. Suradnja s Triglav osiguranjem omogućit će klubu dodatna ulaganja, a poseban naglasak stavljen je i na projekte koji uključuju djecu i mlade s ciljem poticanja njihovog sportskog i osobnog razvoja.