VIDEO Pa on je neuništiv! Pogledajte što sad izvodi Ivica Kostelić

Ivica Kostelić upravo se natječe na državnom prvenstvu u šestom triatlonu u Falkensteiner Punta skala u Petrčanima kod Zadra.

Proslavljeni hrvatski skijaš sudjeluje s prijateljima u štafeti, a od trčanja i bicikliranja Kostelić je izabrao plivanje u dužini od 1,9 kilometara.

- Došao sam na poziv. Oduvijek mi je bila želja isprobati triatlon, ali nažalost veći dio trkačkoga dijela je na asfaltu što moje koljeno ne može podnijeti. Zato sam se prijavio na štafetu i odradit ću plivački dio - rekao je Ivica i tome dodao:

- Čini mi se da je more na 15°C, ali imamo svi odijela i bit će to u redu. Ovo mi je prvi triatlon, a vidjet ćemo hoću li tom stazom nastaviti i ubuduće. Ne mogu ništa obećati. Nisam tu favorit, meni je sve to samo dobra zabava i malo jača rekreacija.

Ukupno sudjeluje 700 natjecatelja, a Kostelić nije jedini skijaš na triatlonu. Naime, tu su i austrijski skijaši Reinfried Herbst i Klaus Kroll te golman austrijske nogometne reprezentacije, Otto Konrad.