VIDEO Ozlijedio se Joško Gvardiol! Najskuplji Hrvat ima potres mozga

Problemi za Zlatka Dalića. Joško Gvardiol morao je izaći iz igre u susretu 14. kola Bundeslige između RB Leipziga i Freiburga.

Hrvatski stoper (20) slomio je nos, možda i jagodičnu kost, i zatvorilo mu se lijevo oko nakon sudara glavama sa suigračem Willyjem Orbanom.

Situacija je još ozbiljnija. Naime, kako doznaje portal 24sata, mladi nogometaš zaradio je potres mozga.

Foto: Jan Woitas/DPA 25 October 2022, Saxony, Leipzig: Soccer: Champions League, Group stage, Group F, Matchday 5 RB Leipzig - Real Madrid. Leipzig player Josko Gvardiol wipes the sweat from his face. Photo: Jan Woitas/dpa Photo: Jan Woitas/DPA

Pao je na tlo nakon udarca. Krv se slijevala niz njegov dres dok su mu liječnici ukazivali pomoć. Nakon nekoliko minuta izveli su ga s travnjaka. Da stvar bude gora, Joško nije niti trebao krenuti od prve minute. Diallo se ozlijedio na zagrijavanju pa je hrvatski nogometaš uskočio umjesto njega.

Sve se dogodilo u 18. minuti, a Gvardiol je ubrzo zamijenjen.

Snimku situacije pogledajte OVDJE.

Gvardiol je jedan od najvećih svjetskih talenata i njegov eventualni izostanak s Mundijala bio bi velik udarac za Hrvatsku. Nadamo se pozitivnom ishodu situacije.