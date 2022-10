Ovo su najveći porazi Dinama u Maksimiru: Plavi teže stradali samo od jednog kluba

Dinamo i Milan odigrali su utakmicu 5. kola grupne faze Lige prvaka na rasprodanom Maksimiru. Unatoč sjajnoj atmosferi i obećavajućem otvaranju utakmice, talijanski prvak ipak je pokazao klasu i nanio težak poraz Dinamu. Završilo je 4:0, pogotcima Gabbije (39'), Leaoa (50'), Girouda (59' P), Ljubičića (69' AG).

Ovo je bio Dinamov drugi najteži poraz na domaćem terenu od kada se natječe u europskim natjecanjima, jedino je Lyon uvjerljivije slavio i to 7:1. Bila je to potpuna blamaža zagrebačkog sastava, za koju mnogi smatraju kako je Dinamo pustio francuskom velikanu, ali to nikada nije bilo dokazano.

Kako bilo, u nastavku možete pročitati koji su bili najteži potopi Dinama u Maksimiru:

Liga prvaka 2011.: Dinamo - Lyon 1:7

Europa liga 2014.: Dinamo - Salzburg 1:5

Liga prvaka 2016.: Dinamo - Juventus 0:4

Liga prvaka 2022.: Dinamo - Milan 0:4

Liga prvaka 2019.: Dinamo - Manchester City 1:4

Pretkolo LP-a 2000.: Dinamo - Milan 0:3

Kup UEFA-e 2002.: Dinamo - Fulham 0:3

Pretkolo LP-a 2006.: Dinamo - Arsenal 0:3

